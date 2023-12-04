　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／Spotify宣布裁員17％！　平均可獲5個月資遣費

▲▼Spotify 。（圖／達志影像）

▲Spotify宣布裁員17％。（圖／達志影像）

記者張方瑀／綜合報導

音樂串流平台Spotify在4日表示，受到全球經濟成長放緩的影響將裁員17％。Spotify在官方網站發表的聲明中指出，受影響員工將在2小時內接到通知，並獲得平均5個月的資遣費。

Spotify執行長艾克（Daniel Ek）在聲明中表示，過去兩年全球經濟成長放緩，Spotify同樣受到影響，為了使Spotify的能夠持續應對未來挑戰，所以做出了艱難的決定，也就是裁員17％，「我明白這會影響到一些有寶貴貢獻的人，坦白說，會有很多聰明、有才華、勤奮的人將離開我們。」

▲▼ 線上音樂串流平台Spotify執行長艾克（Daniel Ek）。（圖／達志影像／美聯社）

▲Spotify執行長艾克（Daniel Ek）在官網發出聲明宣布裁員17％。（圖／達志影像／美聯社）

艾克指出，有鑑於近來Spotify的營收和表現，如此大規模的裁員可能會讓外界感到驚訝，但考慮到財務目標和營運成本之間的差距，我覺得採取實質性的行動來調整成本，這也是實現Spotify目標的最佳選擇。

聲明最後提到，若是受到影響的員工將在2小時內接受人資部門的一對一面談邀請，整個過程將在5日之前結束，依照員工在職時間不同，平均可獲得5個月的資遣費，未使用完的休假也能使用完畢。

▲▼Spotify宣布裁員17％。（圖／擷取自Spotify官網）

▲Spotify宣布裁員17％。（圖／擷取自Spotify官網）

ET快訊
越南成衣龍頭「0訂單裁員98％」　全廠剩37人
明年是金龍「孤鸞年」！　民俗專家警告4生肖留意
「魔芋爽」爆紅！食藥署：近2年進口逾51萬公斤
周三水氣再增「半個台灣有雨」！放晴時間點曝
大巨蛋開放2.5萬人入場？蔣萬安答應了：找遠雄溝通
快訊／相信音樂回應「假唱風波」　聲明：請大家相信五月天！
魔芋爽「2添加物」讓人上癮　營養師示警：兒童少吃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國前大使疑當共產黨間諜被捕！　美聯社爆：為古巴政府工作

有繁體中文！首爾推叫車App「TABA」　便利外國旅客身份驗證

氣旋挾暴雨來襲！印度機場跑道淹水　路變漂漂河「沖走整排車」

南韓軍方試射「自主研發」固態燃料火箭　成功送人工衛星上軌道

疑找到5人身影！美日搜救「發現多具遺體」 　開始打撈魚鷹機

粉裙怪客「捷運行駛中」強行扒開車門　躺月台大鬧！遭星國警調查

18人驚恐懸掛40m高空！　日遊樂設施「升空中」突停擺

南韓尹錫悅政府今改組內閣　新任部長一半是女性

強震3死！菲律賓爆1700起餘震　10萬人擠疏散中心不敢回家

快訊／Spotify宣布裁員17％！　平均可獲5個月資遣費

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美國前大使疑當共產黨間諜被捕！　美聯社爆：為古巴政府工作

有繁體中文！首爾推叫車App「TABA」　便利外國旅客身份驗證

氣旋挾暴雨來襲！印度機場跑道淹水　路變漂漂河「沖走整排車」

南韓軍方試射「自主研發」固態燃料火箭　成功送人工衛星上軌道

疑找到5人身影！美日搜救「發現多具遺體」 　開始打撈魚鷹機

粉裙怪客「捷運行駛中」強行扒開車門　躺月台大鬧！遭星國警調查

18人驚恐懸掛40m高空！　日遊樂設施「升空中」突停擺

南韓尹錫悅政府今改組內閣　新任部長一半是女性

強震3死！菲律賓爆1700起餘震　10萬人擠疏散中心不敢回家

快訊／Spotify宣布裁員17％！　平均可獲5個月資遣費

快訊／桃園5層樓民宅火警　警消破門驚見「1男無呼吸心跳」

痛風「4NG行為」：看起來很健康　喝果汁也中

長痘期快吃！皮膚科醫師曝「快速復原」6種食物：堅果抗發炎

劉亮佐「家中大光腿」被趙小僑偷拍！　害羞抗議：我還要當主任…

全國EMBA鐵馬論劍完成9天8夜單車環島壯舉　下屆交棒元智大學

台南將軍槍擊命案槍手重罪有逃亡之虞　南檢聲請羈押

黑男慶生被正妹夾在胸前哄　女友Lucy「亮出2把刀」反應超真實

吳謹言《延禧》爆紅被冷藏2年　二搭許凱《尚食》勾回憶殺

大巨蛋開打第2天驚傳漏水　棒協：希望遠雄盡快改善

恆大、康那香6日內漲幅逾5成　共列17檔注意股

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

夫妻做愛太大聲「慘被趕下郵輪」丟包海島

55歲台男命喪柬埔寨　太陽穴中彈亡

醫院警衛被抓包「太平間性侵79歲女屍」

別在飛機上喝咖啡　空服員曝原因

冰封-10°C　男睡車上活活凍死

iPhone 16「8項爆料」流出

抓姦在床　她怒把男友家當丟下樓

烏克蘭士兵投降　遭俄軍處決畫面曝光

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

即／美軍魚鷹機殘骸旁發現「數個人形物體」！

日本「最可愛女高中生」　16歲小高一奪冠

巨蟒獵捕負鼠畫面曝！含住整顆頭釣魚式上拉

更多熱門

相關新聞

「這1款免費APP」屌打YT　她驚：大家都在用

「這1款免費APP」屌打YT　她驚：大家都在用

聽音樂支持正版！一名妹子直言，看到親友使用Spotify付費聽音樂，讓她納悶「為什麼不用免費的音樂播放聽就好了？」文章曝光後，網友秒糾正觀念「使用者付費要解釋什麼？」另一票人推爆，「Spotify可免費使用，還能背景播放，音質也不錯，廣告說實話沒很頻繁，還能當廣播來聽，屌打YT廣告！」

「年終15萬穩入袋」他翻臉嗆離職！全場嘴爆

「年終15萬穩入袋」他翻臉嗆離職！全場嘴爆

2023年Spotify台灣排行公開！

2023年Spotify台灣排行公開！

港TVB年底前瘦身「裁員300人」 重組電視電商業務

港TVB年底前瘦身「裁員300人」 重組電視電商業務

竹科裁不停！中經院：只吃蘋果風險大　產業陷「不均衡復甦」

竹科裁不停！中經院：只吃蘋果風險大　產業陷「不均衡復甦」

關鍵字：

Spotify裁員

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

高雄男持美工刀攻擊　員警噴滿地血送醫

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面