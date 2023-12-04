南韓尹錫悅政府今改組內閣　新任部長一半是女性

▲南韓尹錫悅政府4日進行內閣改組，由左至右為國家保勳部長姜貞愛、經濟副總理崔相穆、中小企業部長吳瑛姝。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅自從結束英、法兩國出訪行程，繼撤換國家情報院長後，今日（4）又針對內閣進行幅度不小的改革，撤換6位部長級閣員，包括原本秋慶鎬所擔任的經濟副總理改由崔相穆接替，其他受到影響的還包括海洋水產部長、中小企業部長等，此次所提名的6人中有3人是女性。

根據《韓聯社》，尹錫悅4日決定改組內閣，包括提名前總統辦公室經濟首席崔相穆為企劃財政部長兼經濟副總理、提名前韓國農村經濟研究院副院長宋美玲為農林畜產食品部長、提名前韓國土地住宅公社社長朴庠禹為國土交通部長、提名前韓國海洋科學技術院院長康徒衡為海洋水產部長、提名前外交部第二次長吳瑛姝（音譯）為中小企業部長。

至於國家保勳部部長，則由前淑明女子大學校長姜貞愛擔任。

南韓總統辦公室秘書室長金大棋4日發布上述內容。

從此次南韓內閣改組名單來看，包括在內閣成員中頗具聲量、且在打擊共同民主黨黨代表李在明弊案上擁有影響力的國土交通部長元喜龍都遭到撤換，分析此次內閣改組可能與明年4月的選舉活動有關。

根據韓媒《東亞日報》，元喜龍可能正在為明年4月的總選（國會議員選舉）全力衝刺，預估將代表執政黨國民力量競選仁川桂陽乙選區，該選區為共同民主黨黨代表李在明的所在選區。

此次尹錫悅所提名的6位新任部長中，就有3人是女性，且大部分是政府官僚、或是擁有影響力的學界專家。

金大棋表示，獲提名為經濟副總理的崔相穆是正統經濟官僚出身，曾先後擔任總統辦公室經濟金融秘書官、企劃財政部次長，在巨集觀金融經濟學擁有豐富知識，且具敏銳觀察力，盼能透過穩定物價與勞動雇用市場來照顧民生經濟、讓南韓經濟改頭換面。

另外，現任法務部長韓東勳被認為批上執政黨國民力量戰袍競選國會議員的呼聲高，因此認為法務部長可能也在此波內閣改組名單內。