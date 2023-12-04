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南韓軍火商「雷射防空武器」機密遭駭　兇手是北韓駭客組織

▲▼北韓網路、北韓網軍、北韓駭客。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲北韓駭客成功駭取南韓「雷射防空武器」技術等機密資料。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）攜手南韓當地警方，最近破獲一起涉及國安機密的網路駭客案件。他們發現，北韓（朝鮮）透過網路駭客組織「Andariel」去年駭入南韓14處機關，成功駭取南韓軍火商關於雷射防空武器的技術，其駭取的資料量高達1.2TB，且還企圖透過勒索軟體要脅4.7億韓元的虛擬貨幣。

根據南韓《朝鮮日報》、《中央日報》，南韓首爾警察廳安保搜查支援隊和美國FBI今日（4）表示，他們發現來自於北韓的駭客組織Andariel從去年中旬起開始駭入南韓國內軍火商、研究機構、製藥產業、大企業子公司等14處機關的伺服器高達40多次，成功駭取南韓雷射防空武器等主要技術資料和伺服器ID、密碼。

這些遭駭取的資料量高達1.2TB，相當於230部HD高畫質的電影。

北韓駭客組織Andariel懂得鑽法律漏洞，首先他們找上南韓國內伺服器租用業者，因為這些業者能向身分不詳的會員提供服務，藉此躲避司法機關的追緝。當南韓警方向被駭業者告知時，多數業者皆不清楚自己慘遭北韓駭客組織駭入的事實，甚至還有業者擔憂自己的名聲因此受到重創，根本不敢向警方報案。

當警方扣押搜查這些遭駭的伺服器後，從駭客所使用的Google電子郵件帳號的調查結果來看，發現其IP地址為「朝鮮民主主義人民共和國平壤柳京洞」，從去年12月至今年3月一共有83次的通訊連接痕跡。

據悉，柳京洞算是北韓首都平壤的市中心。北韓國內最高摩天大樓「柳京飯店」、柳京鄭周永體育館皆位於柳京洞。

▲▼北韓平壤柳京飯店。（圖／CFP）

▲駭客IP地址位於平壤市柳京洞，該地擁有柳京飯店。（圖／CFP）

報導指出，Andariel是北韓用來駭取軍事情報的駭客組織之一。2019年，Andariel曾經和Lazarus、BlueNoroff被指控是受到北韓政府援助的三大駭客組織，因此登上美國財政部的制裁名單。

另外，Andariel還透過勒索軟體，向其中3處被害業者索討價值4億7000萬韓元的比特幣作為還原系統的代價。警方扣押虛擬貨幣交易所後發現，這些資金透過居住在南韓國內的外籍女性A某的帳戶，先是有63萬元人民幣（約1.1億韓元）流向位於中國遼寧省的K銀行，接著這些錢再流向位於朝中邊境的K銀行分行。

A某遭到南韓警方鎖定、立案調查後，全面否認上述罪嫌，聲稱自己只是香港某換匯業者的前職員。

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