快訊／美軍魚鷹機尋獲主要殘骸！　發現「數個人形物體」

▲美軍出海展開魚鷹機搜索作業。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

駐日美軍所屬的一架魚鷹式直升機11月29日墜毀於鹿兒島縣屋久島外海，然而事發至今數日，仍然只有一名24歲美軍被尋獲遺體。稍早救援團隊表示，已經發現機體的主要部分，且在殘骸周遭發現多個人形物體，有可能就是其餘失聯美軍。

機上載有8人的美軍魚鷹機11月29日執行飛行任務時，在屋久島外海解體墜機。當時有目擊民眾稱，看到直升機原地旋轉，隨後左邊引擎著火，並墜落海中。志願投入救援的當地漁船當晚打撈起一名身穿迷彩服與救生衣的白人男性，經醫師確認死亡。

▲美軍魚鷹運輸機（V-22 Osprey）11月29日墜落日本外海，日方展開搜救。（圖／路透）



美方3日也公開罹難者身分，確認為24歲空軍隊員加利赫（Jacob Galliher）。由於機上其餘7人仍下落不明，因此日本自衛隊、海上保安廳、美軍以及當地漁船也展開24小時不間斷的搜索，美軍更派出核動力航空母艦加入搜救。

根據《共同社》引述內部消息人士報導，稍早尋獲疑似魚鷹式直升機的主要機體殘骸，而在殘骸附近也發現多個疑似人形的物體，目前海上保安廳與自衛隊正在進行檢查，以確認是否為其他失聯美軍。

另一方面，第10管區海上保安本部在搜索期間曾將魚鷹機殘骸打撈上岸，目前已將機體交還給美軍。而屋久島町公所也將當地漁夫尋獲的殘骸統一收集，交給美方。