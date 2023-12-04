結婚典禮附番號！　「AV女優」現身給新郎祝福：歐巴不要忘記我

▲婚禮現場出現AV女優小倉由奈的大型看板，看板上還寫著「歐巴你就算結婚了，也請不要忘記我、我的作品」。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

南韓近日有一場結婚典禮，引發許多網友關注，因為這場婚禮上「請來」AV女優小倉由奈，還公開在典禮上附番號，大大的看板更寫著：「歐巴（哥哥）不要忘記我！」

據南韓《NEWS 1》報導，這場婚禮上被人發現，現場出現AV女優小倉由奈的大型看板，看板上還寫著：「歐巴你就算結婚了，也請不要忘記我、我的作品。」更附上番號。這場景隨即被網友瘋傳並引發討論。

▲有網友推測，這應該是新郎朋友弄來的，當作他的結婚禮物。（翻自《NEWS 1》）

就有網友說：「要是我是新娘，我會想退婚！」、「你有考慮過爸爸媽媽、岳父岳母的心情嗎？」、「感覺所有賓客都會感到尷尬。」另外也有網友推測，這個看板應該是新郎的朋友所做，作為他的「結婚禮物」，也有可能是「好兄弟的惡作劇」。至於為何該看板會出現在這場婚禮上，真實原因仍未知。

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