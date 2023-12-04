印尼火山釀11死「今早又爆發」！還有12人失蹤　搜索行動喊卡

▲由於火山4日仍有小規模爆發，印尼當局決定暫停搜救任務。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

印尼蘇門答臘島的馬拉皮火山（Mount Marapi）3日爆發，事發當時共有75名登山客登記上山，然而有11人傷重不治。如今仍有12人失聯，但出於安全考量，當局已經暫停所有搜救作業。

根據《路透社》報導，搜救隊發言人哈里亞萬（Jodi Haryawan）表示，馬拉皮火山3日爆發，4日發現3名倖存者與11具罹難者的遺體。根據統計，在火山爆發時，有75名登山者登記入山。

▲▼印尼蘇門答臘島馬拉皮火山（Mount Marapi）3日爆發，整座島煙灰瀰漫。（圖／CFP、路透）

馬拉皮火山（Mount Marapi）3日爆發時，火山灰噴發高度達3公里，當局隨即將火山警報提高至第二級別，並禁止居民靠近火山口方圓3公里內。大量的火山灰遍布天空，汽車、道路也全被火山灰覆蓋。

雖然當局持續進行搜救，然而馬拉皮火山4日又再度發生小規模爆發，將危險程度再度提升，因此當局出於安全考量，決定暫停搜救任務。哈里亞萬說，「如果我們現在繼續搜索的話，實在太危險了。」

哈里亞萬也指出，4日上午有49名登山者成功從火山撤離，其中多人仍在接受燒燙傷治療。

馬拉皮火山是蘇門答臘島上最活躍的火山之一，最致命的一次噴發是發生在1979年4月，當時共有60人罹難。