快訊／印尼火山爆發「11名登山客死亡」　數十人下落不明

▲印尼蘇門答臘島馬拉皮火山（Mount Marapi）3日爆發 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印尼蘇門答臘島的馬拉皮火山（Mount Marapi）3日爆發，火山灰噴發高度達3公里，最新消息指出，受困山上的70名登山客中，有11人傷重不治，還有數十人下落不明。

▲有至少70名登山客受困 。（圖／翻攝自X）



馬拉皮火山3日爆發前，有70名登山客在2日入山攀登，結果在接近山頂處受困，《法新社》引述印尼官方消息指出，目前有11人不幸死亡，另外還有數十人失蹤。

《美聯社》報導，目前有26名登山客正在等待救援，官方出動168名搜救人員前往現場，有至少8人因燒傷被緊急送往醫院，還有1人四肢骨折。從網路上曝光的畫面能看到，登山客們被疏散至一處避難所，但他們的臉部和頭髮全沾滿了火山灰泥。

▲印尼蘇門答臘島馬拉皮火山（Mount Marapi）3日爆發，蘇門答臘島煙灰瀰漫。（圖／CFP）



《法新社》指出，由於有部分登山客可能未按照政府規定登記入山，因此確切的受困和失蹤人數尚不清楚。

法新社報導，馬拉皮火山在大規模噴發後，火山灰噴發高度達3公里。當局此前表示，禁止遊客出現在火山口半徑3公里的範圍內。

馬拉皮火山監測站人員瑞凡迪（Ahmad Rifandi）指出，在火山噴發後有觀測到火山灰雨，且已蔓延至西蘇門答臘第三大城市武吉丁宜（Bukittinggi city）。