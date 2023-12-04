南韓國安高層「確信」金主愛接班人地位　懷疑金正恩沒生兒子

▲金主愛站在父親金正恩身旁，共同參訪空軍司令總部。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）成功發射軍事偵察衛星以後，其最高領導人金正恩的女兒金主愛再度受矚，她穿上印有航太部門圖像和字樣的T恤，甚至還傳出在當地受封為「朝鮮新星女將軍」，外界對於其地位的提升感到好奇。南韓國安高層表示，從近來一連串偶像化的舉動，讓他更加確信金主愛被視為接班人的看法。

甚至有其他專家認為，其實金正恩「並沒有生兒子」。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓總統辦公室國家安保室長趙太庸昨日（3）登上KBS電視臺時事節目「日曜診斷」，他表示今年只有10歲的金主愛，儘管南韓政府與情報當局在去年時認為金主愛被視為接班人的可能性相當低，但從最近北韓推動的一系列偶像化運動，有意提升金主愛存在感的行動來看，金主愛如今很有可能被視為接班人。

趙太庸在節目中，舉出金正恩、金主愛11月30日前往空軍司令總部，視察航空節（11月29日）飛行訓練時的場面。從北韓官媒《朝鮮中央電視台》釋出的畫面來看，穿皮衣外套、同樣戴上深色墨鏡的金主愛居然位在畫面正中央，而金正恩則是站在女兒身後，該張照片同樣被北韓全國民眾皆可收看的黨務機關報《勞動新聞》刊載。

▲金主愛位在畫面的「正中央」，而父親金正恩則位在身後，令外界聯想是否代表著金主愛被視為接班人。（圖／達志影像）

趙太庸分析，從北韓特殊的政治體制來看，在官媒報導畫面中，金正恩站在後排的相片確實相當少見。

金主愛去年11月18日在洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型試射時首度現身，當時緊牽父親金正恩的手，臉龐相當稚嫩；今年2月視察ICBM試射的畫面被刊載在紀念郵票發行；8月接受軍官舉手敬禮；9月出席建政節閱兵儀式時坐在金正恩身旁。

在這一年以來，金主愛多次出席重要軍事場合，鞋子也從原本的紅鞋升級成高跟鞋，且頭髮裝扮也仿效母親李雪主。

至於從官媒所釋出的畫面來看，過去金主愛都是站在父親身旁，或遠遠站在身後，從未像11月30日這樣獨佔畫面、位於畫面的正中央。而從北韓發射軍事偵察衛星前後，金主愛也傳出被當地封為「朝鮮新星女將軍」，似乎想將衛星發射的成功歸功於金主愛。

▲金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

針對如此「怪象」，南韓前情報機關高層關係人士表示，「從如今北韓不斷讓金主愛拋頭露面的景象來看，金正恩、李雪主膝下似乎沒有生兒子。讓金主愛從小就在鏡頭露面，可能是為了藉此延長接班人的準備作業、甚至讓北韓居民更自然地接受金主愛的存在，以此麻痺居民們對（世襲）的反感。」

南韓前統一部高層官僚也認為，過去北韓在為金正日逝世後的情況做準備時，也曾一度讓她的妹妹金慶姬（金正恩的姑姑）接下「最高權力第二把交椅」的地位，顯示北韓最看重的其實是白頭血統是否純正，而非接班人的性別。

不過也有南韓官員認為，北韓深受父權儒家文化影響，其社會與政治特性恐難讓女性的金主愛接班。南韓國家情報院前官員表示，「金主愛之所以一再出現在北韓報導，純粹是官僚幹部們向疼愛女兒的金正恩阿諛奉承的結果，並不存在其他意義。」

以脫北者知識分子為主要成員的研究機構「NK知識人連帶」代表認為，「北韓目前還沒辦法出現女性領導人，加上即將邁入40歲的金正恩，若是在這個時間點開始討論『接班人』事宜根本時機尚早，因此金主愛對於金正恩來說，只是用來洗清政治形象的道具而已。」