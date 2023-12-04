烏克蘭士兵舉雙手投降　「遭俄軍當場處決」畫面曝光

▲烏克蘭士兵從畫面右側的防空洞走出來，外頭是多名持武器的俄羅斯士兵。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭軍方2日公開一段影片，指控俄羅斯士兵處決2名投降的烏克蘭士兵，烏方正展開調查。經烏克蘭武裝部隊戰略委員會確認，這起事件發生在烏東城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）附近，但CNN、商業內幕等媒體無法獨立核實。

綜合CNN、商業內幕等報導，這段影片似乎是由無人機拍攝，先是一名烏克蘭士兵從防空洞出來，舉起雙手表示投降，接著雙手放在頭後方，以臉朝下的姿勢趴在地上，此時不遠處有一群俄羅斯士兵。然而第二名烏克蘭士兵出現時卻遭俄軍開火攻擊，第一名士兵企圖站起，但迅速倒地。

※以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

Video Emerges Appearing to Show Russian Soldiers Executing Surrendering Ukrainians pic.twitter.com/FGbQEWbiGW — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) December 3, 2023

烏克蘭武裝部隊戰略委員會已核實這段影片的真實性，並透過社群平台Telegram發文表示，影片畫面包括對烏克蘭武裝部隊兩名戰俘的處決，根據經核實的資料，俄羅斯占領者再次背信棄義地朝手無寸鐵的士兵開火。

影片公開的一天後，烏克蘭宣布展開調查；依據總檢察長辦公室聲明，殺害戰俘嚴重違反《日內瓦公約》（Geneva Conventions），是嚴重的國際罪行。只不過CNN與商業內幕均無法獨立核實這段影片。

過去數周，隨著俄羅斯對烏克蘭軍隊發起新一波攻擊，阿夫迪夫卡城鎮爆發戰鬥。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯被控犯下一連串罪行，但克里姆林宮始終否認有任何不當。

只不過，早在今年3月就流傳著一段俄軍處決一名烏克蘭戰俘的影片。到了今年4月，親俄社群媒體流出俄軍斬首烏克蘭士兵的畫面。烏克蘭人權監察員盧比涅茨（Dmytro Lubinets）表示，手無寸鐵的士兵遭殺害並非個案，「我們的執法與情報機構將能夠找出犯下罪行的俄羅斯軍人」。