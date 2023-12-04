夫妻「海上做愛」太大聲！郵輪之旅毀了　出航一天慘被趕下船

▲乘客在郵輪上做愛太大聲，直接被船長趕下船。（示意圖，與本文無關／路透）

記者張寧倢／編譯

總部位於德國漢堡的途易郵輪公司（TUI Cruises）曾發生一起罕見事件，當時一對德國夫妻參加了為期2周的加勒比海郵輪度假之旅，才出發第一天他們就因為在船上做愛時忘記關門，發出了太大聲響，而遭到投訴，最終直接被船長下令離開這艘郵輪，甚至因此一度被困在加勒比海島國。

根據英國鏡報3日報導，德國女子蕾娜特（Renate F）與她的丈夫沃克（Volker）2019年4月1日搭乘途易公司的「Mein Schiff 5號」郵輪出航，計畫參加2周的海上之旅，然而，才出航一天，郵輪停泊在加勒比海島國巴貝多（Barbados）時，兩人就不慎犯錯，他們在房裡做愛卻忘記關好陽台門，音量太大，吵到其他旅客而被投訴。

▲許多人選擇搭郵輪旅遊，甚至是度蜜月，但這對夫妻卻因為吵到其他旅客而付出巨大代價。（示意圖／CFP）

鏡報引述德國旅遊新聞網站Reise Reporter報導稱，蕾娜特自稱後來和老公沃克發生了爭執，但他們沒有暴力相向或破壞郵輪房間設施，最後當沃克正在洗澡而她站在陽台上抽菸時，郵輪的一名經理在一名保全的陪同下來到房間轉達通知說，船長命令他們下船。當時也有網友懷疑，這對夫妻可能出言辱罵了工作人員，才會受到如此強硬的處置。

報導指出，這對夫妻被逐出郵輪後，一度困在巴貝多，後來被迫自行花費數千美元搭乘飛機飛往法國巴黎，再轉搭火車返回德國，他們事後向途易郵輪公司提告，求償精神損害和追討旅費等賠償。

不過，途易公司聲明表示，相關做法是為了保障涉事客人安全與其他旅客的權益，且公司服務條款上也有規範，若承運方認為乘客的行為具破壞性、威脅、辱罵或可能對他人造成痛苦與危險，可終止旅程安排與載運，且乘客不得請求衍生費用等退款。