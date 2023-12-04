白宮：美國正在「努力說服」以色列與哈瑪斯恢復談判

▲以哈臨時停火協議到期，加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）一棟房屋在以色列空襲中被毀房屋，百姓紛紛逃離。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列與哈瑪斯雙方因談判破裂，於加薩地區重新開戰。白宮則表示，美國當局正在努力說服雙方恢復談判，並再次停止敵對攻擊行動，同時爭取用更多的巴勒斯坦囚犯交換人質。

根據《紐約時報》報導，白宮國家安全委員會（White House National Security Council）戰略溝通協調員柯比（John F. Kirby）3日在NBC節目《與媒體見面》中說，「我們（美國政府）仍在非常努力地工作，每小時都在努力，看我們是否能讓雙方回到談判桌前，看我們是否能取得進展。」

▲加薩再度遭到以軍攻擊。（圖／路透）



柯比說，「我們也希望今天就能實現，但老實說，我真的不知道。」柯比強調，談判破裂的責任在於哈瑪斯，都是因為哈瑪斯沒有履行最初協議的條款，移交被關押在加薩的人質。

他說，除了在停火最初釋放的105名人質外，哈瑪斯一直未能提供可以獲釋的婦女與兒童名單。據悉，目前仍有8至9名的美國公民被綁架。不過對此，哈瑪斯駐黎巴嫩代表哈姆丹（Osama Hamdan）表示，除非以色列停止攻擊行動，否則哈瑪斯不會重啟有關人質的談判。

柯比說，自以色列恢復對哈瑪斯的攻擊後，白宮也持續敦促他們避免造成平民傷亡。柯比強調，以色列當局一直以來都願意聽取美國有關於如何使襲擊行動更加準確的建議。他說，「我們相信，以色列已經接收到我們要求減少平民傷亡的訊息。」

柯比稱讚以軍的「努力」道，「以色列發布了一張地圖，指引平民前往安全區避難。沒有多少現代軍隊會這麼做，他們真的有在努力。」