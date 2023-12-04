停火剛結束！以色列24小時炸死700人　加薩居民：南部已無安全之地

▲加薩南部規模最大、位於汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser Hospital）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

以色列國防軍3日宣布，地面部隊正對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）展開行動，且地面行動範圍擴大到整個加薩走廊。加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）居民聽見坦克火砲聲，一名父親無奈表示連南部也沒有安全區域了。半島電視台引述加薩當局說法稱，以色列在停火結束後24小時內殺害了700多人。

根據美媒CNN報導，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）3日證實，以軍正在恢復並擴大對加薩走廊全境的哈瑪斯據點的地面行動。哈加里強調了「空軍提供的協助對地面部隊的重要性」並表示，對恐怖份子總部、兵工廠、隧道及火箭彈發射場的空襲可壓制對地面作戰的威脅，「我們的政策很明確──我們將強力打擊任何對我國領土構成的威脅。」

▲以色列國防軍證實，開始針對加薩走廊全境的哈瑪斯目標展開地面行動。圖為受傷女性被送到納賽爾醫院。（圖／路透）

路透社稱，這是迄今以來，最明確顯示以色列策劃對人口密集的加薩南部發動地面進攻的跡象。哈瑪斯武裝人員正在距離汗尤尼斯約2公里處與以色列軍隊交火。當地居民表示，他們可以聽到坦克開砲的聲音，擔心以色列又發動新地面攻勢。然而，他們之中有許多人是為了躲避以色列對加薩北部的襲擊才搬到這裡的。早前以色列軍方要求汗尤尼斯與附近部分地區的人民撤離，但未宣布展開南部地面進攻。

以色列與哈瑪斯在1日終止了為期7天的停火，期間雙方同意用哈瑪斯劫持的105名人質，交換240名被關在以色列的巴勒斯坦囚犯。據以色列政府發言人利維（Eylon Levy）說法，以軍隨後在周末襲擊了400多個目標，「包含對汗尤尼斯地區的大規模空襲」，殲滅了哈瑪斯武裝份子並摧毀其位在加薩北部拜特拉希亞（Beit Lahiya）的基礎設施。

▲加薩當局宣稱，以色列在停火結束後24小時內的連續轟炸導致700多人喪命。（圖／路透）

加薩政府媒體辦公室主任3日告訴半島電視台，自1日結束7天休戰後，以色列恢復轟炸，在過去24小時內已造成700多名巴勒斯坦人喪生。聯合國兒童基金會全球發言人埃爾德（James Elder）在加薩向半島電視台表示，「無論你走到哪裡，都會發現三度燒傷、彈片炸傷、腦損傷和骨折的兒童。」加薩衛生部統計，自10月7日以來約1萬5200多名巴勒斯坦人死於以色列襲擊。

據路透社稱，許多汗尤尼斯的居民開始收拾行囊，準備依照以色列軍方的指示前往汗尤尼斯西部、接近埃及的拉法（Rafah）以南等多個指定的避難所。但居民們表示，他們被告知要去的地區也發生襲擊。一名即將逃往拉法的父親表示，「我們看不到任何安全區域，但我們不搬家還能做什麼？我們有孩子，而這裡整晚都在砲擊。」

▼一名受傷少女坐在汗尤尼斯納賽爾醫院的地板上。（圖／路透）