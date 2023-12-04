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少女頭顱在地上滾！哈瑪斯性侵後「用鏟子斬首」　他全身抹血躲劫

▲▼ 哈瑪斯10月7日突襲以色列，對音樂節發動攻擊。（圖／CFP）

▲哈瑪斯10月7日突襲以色列，對音樂節發動攻擊。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

以色列與哈瑪斯因談判破裂，打破停火協議重新在加薩地區開戰，短短數日再次導致數百人喪命。一名10月7日在音樂節中逃亡成功的39歲男子則回憶道，當時親眼目睹多名女子如何遭到哈瑪斯武裝分子性侵虐殺，甚至有女子被性侵後，還遭到武裝分子用鏟子斬首。而束手無策的他只能將屍體上的鮮血抹在身上，假裝喪命，才躲過一劫，但卻也讓他留下巨大的陰影。

根據《紐約郵報》報導，39歲的撒東（Yoni Saadon）是一名4個孩子的父親，10月7日哈瑪斯突襲以色列南部時，他正好就在音樂節現場。據統計，哈瑪斯當時殘殺了至少364名音樂節觀眾，而他日前接受《星期日泰晤士報》採訪時回憶道，儘管自己順利逃過一劫，但當時所目睹的殘忍情境至今仍深深地對他留下創傷。

▲▼ 哈瑪斯10月7日突襲以色列，對音樂節發動攻擊。（圖／CFP）

▲音樂節現場滿目瘡痍，地下全是觀眾逃難時留下的物品。（圖／CFP）

撒東說，「我看到一名擁有天使臉孔的美麗女子，然而她卻在我面前被8至10名哈瑪斯武裝分子連續性侵並毆打。她不斷尖叫，要求武裝分子住手，甚至大喊道，『既然我都會死在你們手下，就直接殺了我吧！』」

當一群人結束性侵與虐待的暴行後，最後一個人開槍射擊了女子的頭部。撒東目睹了整個殘暴虐殺過程，然而他卻無法幫助死者，只能偷偷將另一具也是因頭部遭槍擊而死亡的婦女屍體拖到路邊，並將她的血塗抹在自己身上，假裝自己也已經身亡。

撒東直言，他不免想到自己的4個女兒與妹妹。他表示，「我一直在想，這件事如果發生在我的女兒或是妹妹身上怎麼辦？」

▲▼以色列音樂節大屠殺。（圖／CFP）

▲觀眾的車子仍然留在現場。（圖／CFP）

撒東說，「我永遠不會忘記她的臉，直到今天，每天晚上我還是會驚醒，並向她道歉。」他也提到，自己最後是和其他人一起逃離音樂節現場，並且躲進灌木叢內。然而此時，他卻再度目睹另外一名年輕女子被2名哈瑪斯武裝分子攻擊，他們試圖脫掉她的衣服，最後把她甩在路邊。其中一人拿起鏟子往她的脖子砍下，被害女子的頭顱就這樣在地上滾來滾去。

根據《太陽報》報導，以色列警方已對哈瑪斯的性犯罪展開有史以來最大規模的調查。負責人哈路許（Shelly Harush）說，「現在很清楚地可以知道，性犯罪是他們計畫中的一部份，目的是為了恐嚇並羞辱以色列人。」

警方已經收集數千份證詞、照片以及影片，其中很多女孩的骨盆骨折，因為她們遭到殘暴的性侵。不僅如此，有大量女性罹難者遺體被脫光衣服，且下體嚴重出血。

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