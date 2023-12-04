女學生「考試到一半」生了！　嬰兒哭聲嚇壞現場師生

▲印尼三邦縣一名女學生考試到一半突然生產。（圖／翻攝自detikcom）



記者張方瑀／綜合報導

印尼東爪哇省一名未成年國中女學生日前在考試期間，突然在眾目睽睽下生產，嬰兒陣陣啼哭聲，嚇壞在場老師與同學。

綜合外媒報導，東爪哇省三邦縣一名未成年國中女學生在考試期間突然生產，但離譜的是，女生懷孕期間都未有其他師生察覺，就連生產前2小時發考卷時，監考老師都沒有發現女學生異狀，直到考試到一半時，有同學發出躁動的聲音，還伴隨著嬰兒的啼哭聲，事情才曝光。

目擊的老師表示，「我聽到躁動聲後，就警告學生們冷靜，但他們還是一直吵鬧，接著就聽到嬰兒的哭聲，我走近一看，發現女學生身上都是血。」該名老師說，他立刻通知校內醫護人員，而學生和嬰兒也立刻被一起送往當地醫院。

院方指出，由於嬰兒的胎盤並未排出，所以剛開始女學生的狀況非常危急，幸好最終女學生情況穩定下來，目前仍在住院治療，嬰兒則已交由女學生家人帶回照顧。