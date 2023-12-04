22人擠2房公寓！　電池失火「燒死移民雙寶爸」揭房東惡行

▲英國倫敦一間公寓先前發生火災造成41歲房客喪生，房東坦承犯罪，原因是讓22名房客擠在一戶只有2間臥室的公寓。（圖／翻攝自Tarling West Residents Association）



圖文／CTWANT

英國通膨高漲，房租漲幅也創下歷史新高！在倫敦平均月租金更飆破新台幣8萬元。在倫敦租房，除了要面臨超高租金，有時候想遇到好房東也要碰運氣。由於房少需求多，讓有些惡房東有恃無恐。若碰到惡房東，好一點的狀況是摸摸鼻子，放棄押金走人，若慘一點，恐怕得纏訟許久，還得花上訴訟費用，先前，當地一間公寓就發生火警，造成一名41歲房客喪命，而房東則是坦承罪行，原因是讓22名房客擠在一戶只有兩間臥室的公寓。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，這場火災發生於3月5日，地點在倫敦東部一間公寓，起因是一個故障的鋰離子電動自行車電池引發火勢，造成41歲房客拉曼（Mizanur Rahman）葬生火海，報導稱這名雙寶爸在案發10天前才從孟加拉抵達倫敦，不過更讓外界訝異的是，這棟僅有兩間臥室的公寓裡面竟擠了22人承租。

據《衛報》報導，50多歲的房東夫婦貝耿（SofinaBegum）、阿米努爾（Aminur Rahman）出租該間老舊公寓，向每位居民周租90英鎊，換算約新台幣3572元，或每晚25英鎊，約新台幣992元。這對惡房東每年可從這套在2006年以10萬英鎊，折合新台幣約397萬元購入的公寓，賺取超過13萬美元，約新台幣406萬元的房租。

▲這起火警也揭發這惡房東的行徑，這對惡房東夫婦罪行曝光。（圖／翻攝自推特）



承租的大多是清寒的學生或是尋求庇護的人士以及弱勢階層，他們擠在這狹窄的公寓，僅能睡在上下床舖或是地板上，冬天沒有暖氣，也無法使用洗衣機，22個人只能共用一間廁所，除此之外，室內到處發霉、甚至有臭蟲孳生。

這起火警也揭發這惡房東的行徑，貝耿被控犯下6項罪行，包括「允許住處過度擁擠、未遵守許可條件、未進行檢查並未提供有效的煤氣安全證書」，而她的丈夫阿米努爾則被控「允許住處過度擁擠、未能遵守許可條件以及未能提供委員會要求的文件」。

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