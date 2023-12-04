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以色列宣布擴大地面行動到「加薩全境」：已殲滅1名哈瑪斯指揮官

▲加薩地區22日被以色列空襲攻擊，大量煙霧竄出。。（圖／路透）

▲以色列恢復並擴大地面行動。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

以哈停火破局進入第4天，以色列國防軍（IDF）3日表示將擴大地面行動至加薩走廊全境，並且已透過戰機空襲「殲滅」一名哈瑪斯指揮官。卡達總理兼外交部長阿塔尼（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透過電話討論，強調降低衝突與停火的重要性。

CNN報導，IDF發言人哈加里（Daniel Hagari）3日表示，IDF恢復並擴大對哈瑪斯把持的加薩走廊全境的地面行動，他也強調，以色列空軍提供的協助對地面部隊的重要性。他說空襲主要打擊恐怖份子總部、兵工廠、隧道及火箭彈發射場等對地面行動造成威脅的設施，「我們的政策很明確─我們會強力打擊任何對領土的威脅。」

IDF與ISA的聯合聲明表示，哈瑪斯莎蒂營（Shati Battalion）指揮官在以色列戰機空襲中遭到「殲滅」，「根據IDF與以色列安全局（ISA）的情報，IDF戰機空襲並急殺了莎蒂營指揮官夸賈里（Haitham Khuwajari）。哈瑪斯恐佈分子在他的指揮下，於10月7日對以色列南部領土發動突襲入侵與屠殺。」

聲明中指出，夸賈里也是沙蒂地區負責指揮哈瑪斯抵抗IDF的指揮官，IDF於11月中旬控制住了莎蒂難民營。IDF也表示將繼續逐區清剿並殲滅當地哈瑪斯指揮官，就像前一天他們對沙加雅營（Sajaya Battalion）做的那樣。

卡達總理兼外交部長阿塔尼與美卿布林肯於3日通話，並討論加薩走廊與被占領的巴勒斯坦地區，強調以哈降低衝突與停火的重要性。

阿塔尼重申卡達的承諾，將會與斡旋的夥伴繼續向恢復區域穩定為目標努力。卡達11月在美國的合作下，達成以色列、哈瑪斯、埃及之間的協議，將外國籍公民以及受重傷的巴勒斯坦平民從加薩進入埃及。

對於以軍在停火破局後持續於加薩走廊轟炸，使得斡旋變得更加複雜，同時還使當地人道危機更加惡化，阿塔尼表示相當憂慮。

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