印尼火山爆發70登山客受困！　整臉「沾滿火山灰」畫面曝光

▲受困登山客身上全沾滿火山灰 。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

印尼蘇門答臘島的馬拉皮火山(Mount Marapi)3日爆發,火山灰柱直衝3000多公尺,附近村莊也被火山灰覆蓋。當局表示,有至少70名登山客受困山上,目前正陸續撤離,而登山客全身沾滿火山灰泥的畫面也在網路上曝光。

根據《美聯社》報導,馬拉皮火山3日爆發後,火山灰柱直噴3000多公尺,且被強風吹到數公里之外。 馬拉皮火山監測站官員里凡迪(Ahmad Rifandi)表示,攀登馬拉皮火山的2條路徑都已封閉,由於潛在的熔岩危機,建議居住在山坡上的居民撤離至火山口外3公里處,目前尚未有傷亡傳出。

據了解,有70名登山客在2日入山攀登,結果在接近山頂處受困,北蘇門答臘島自然保護機構負責人迪安((Dian Indriati)指出,目前已經有28人成功撤離,其餘的仍在等待救援。從網路上曝光的畫面能看到,登山客們被疏散至一處避難所,但他們的臉部和頭髮全沾滿了火山灰泥。

