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巴黎艾菲爾鐵塔「觀光客遭刺1死1傷」　兇嫌曾宣誓效忠伊斯蘭國

▲▼巴黎街頭隨機攻擊事件。（圖／路透）

▲巴黎街頭發生隨機攻擊事件，兇手曾宣誓效忠伊斯蘭國。（圖／路透）

文／中央社巴黎3日綜合外電報導

法國反恐檢方今天表示，在巴黎艾菲爾鐵塔附近持刀攻擊一名遊客致死的男子，曾在上傳社群媒體的影片中對武裝激進聖戰組織伊斯蘭國宣誓效忠。

法新社報導，資深檢察官李卡爾（Jean-Francois Ricard）告訴記者，以激進伊斯蘭主義分子為當局所知的這名攻擊者曾經與犯下法國其他近期攻擊案的行凶者透過社群媒體聯繫，並且因為精神問題而遭到嚴密心理監控。

他並表示，行凶男子的母親10月間曾經對兒子的行為表達憂心，但是當時沒有足夠證據可以採取法律行動。

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）開戰後，法國發生一系列看起來似乎是孤狼攻擊的事件而處於維安最高警戒，昨天深夜這起攻擊在此一背景下發生。

具法國公民身分的攻擊者米揚多布（Armand Rajabpour-Miyandoab）1997年生，父母是伊朗人。

他昨晚9時30分左右持榔頭和刀子攻擊23歲的德國裔菲律賓男性，造成對方死亡。

一名計程車司機介入後，米揚多布逃離艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）附近橫跨塞納河（Seine River）的比爾阿克姆橋（Bir-Hakeim）時高呼「真主至大」。

他在橋另一頭碰到巡邏警察時，聲稱穿了炸彈腰帶並且再度跑開，持榔頭攻擊分別為66歲、60歲的英國籍和法國籍路人。

他最後被以電擊槍射出的兩發電擊針擋下才遭到拘留。

李卡爾指出，米揚多布於10月初在社群媒體X開設的帳號中顯示出「與哈瑪斯（Hamas）、加薩（Gaza）和巴勒斯坦有關的發文內容更普遍」。其中包括操阿拉伯語，將自己描述成為伊斯蘭國（IS）在阿富汗的戰士。

「在這則影片中，他宣誓效忠伊斯蘭國，並且對非洲、伊拉克、敘利亞、西奈半島（Sinai）、葉門或巴基斯坦的聖戰士表達支持。」

根據李卡爾，米揚多布的家庭無宗教信仰，但是他於18歲時皈依伊斯蘭教，對大量伊斯蘭國宣傳著迷。

米揚多布曾有於2016年加入伊斯蘭國在伊拉克和敘利亞組織的計畫，而且是曾在巴黎郊外馬尼安維爾（Magnanville）住家殺害兩位警察那名男子的臉書友人，不過雙方沒有互換訊息。

當年底米揚多布曾因策劃攻擊而被捕，服刑4年出獄後遭到嚴密監視。

當局根據社群媒體上的聯繫而加強對米揚多布監控，包括他與後來於2020年犯下法國教師帕第（Samuel Paty）斬首案的伊斯蘭主義攻擊者間的聯繫。

李卡爾說，截至今年4月，米揚多布都還因為精神疾病而接受強制精神治療。

李卡爾表示，「行凶者家庭或社交圈中」有3人於今天下午遭到拘留。

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