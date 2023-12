多巴湖山洪暴發！巨石泥土滾下山「民宅被滅頂」　已1死11失蹤

▲印尼多巴湖爆發山洪,導致1死11失蹤。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

北蘇門答臘島的多巴湖(Lake Toba)是世界上最大的火山湖,但印尼國家災害管理局(BNPB)12月2日指出,當地最近爆發山洪,導致1人死亡、11人失蹤。

One person died and 11 were missing after flash floods hit near Lake Toba in Indonesia's North Sumatra province, the country's disasters agency BNPB said.#WorldNews #Indonesiahttps://t.co/WFCSLSYiKH