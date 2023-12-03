菲律賓軍方高度戒備！　大學爆炸案被定調「恐怖主義事件」

▲民答那峨州立大學3日上午發生爆炸案，導致至少4死42傷。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓民答那峨州立大學（Mindanao State University）3日上午發生爆炸案，導致至少4死42傷。當局已將此案定調為「伊斯蘭恐怖主義事件」，軍方也進入高度戒備狀態。

位於馬拉威（Marawi）的民答那峨州立大學在體育館舉行彌撒，未料發生炸彈攻擊。根據南蘭佬省（Lanao del Sur）政府公布的現場影像，爆炸點留下燒灼痕跡，多張塑膠椅散落一地，軍警則在仔細搜查。校方發布聲明譴責「毫無意義且恐怖的行為」，並且宣布停課，直至另行通知為止。

陸軍少將維雷（Gabriel Viray III）表示，這件攻擊案是「一場恐怖行動」，專家正在調查爆裂物特徵，以釐清幕後黑手與其動機，「我們正在高度戒備。」與此同時，菲律賓海岸警衛隊也接獲命令，在各港口加強離境檢查。

PANOORIN: Inilabas mula sa gym ng Mindanao State University sa Marawi City ang ilang sugatan matapos ang pagsabog Linggo ng umaga.



Ayon kay Julkiflie Taher na nakakuha ng video ng pangyayari, nagja-jogging siya sa oval track ng unibersidad nang marinig ang pagsabog.



Nakita… pic.twitter.com/ciecoNtLI0 — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) December 3, 2023

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發文表示，已指示國家警察與武裝部隊確保百姓安全，呼籲民眾保持冷淨，「請放心，我們將把這個殘酷行為的犯罪者繩之以法。」他以強烈措詞直指「外國恐怖分子」犯案，「對無辜者使用暴力的極端分子，將永遠被我們的社會視為敵人。」

《路透社》等外媒指出，這起事件不排除是報復攻擊行動。菲律賓軍方2日證實，在南馬京達瑙省（Maguindanao del Sur）擊斃11名武裝分子，包括親伊斯蘭國（IS）團體「菲律賓蘭佬伊斯蘭國」（Dawlah Islamiyah-Philippines）成員。

CNN報導，位於國境最南端的民答那峨島是菲律賓第二大島，儘管該國大部分人口為天主教徒，這座島上卻住著大量穆斯林，一直以來都是反政府伊斯蘭勢力的溫床。2017年，親IS武裝分子占領馬拉威長達5個月，暴力局勢導致逾35萬居民逃亡。

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