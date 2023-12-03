菲律賓軍方高度戒備！　大學爆炸案被定調「恐怖主義事件」

▲民答那峨州立大學3日上午發生爆炸案，導致至少4死42傷。（圖／路透）
記者吳美依／綜合報導
菲律賓民答那峨州立大學（Mindanao State University）3日上午發生爆炸案，導致至少4死42傷。當局已將此案定調為「伊斯蘭恐怖主義事件」，軍方也進入高度戒備狀態。
位於馬拉威（Marawi）的民答那峨州立大學在體育館舉行彌撒，未料發生炸彈攻擊。根據南蘭佬省（Lanao del Sur）政府公布的現場影像，爆炸點留下燒灼痕跡，多張塑膠椅散落一地，軍警則在仔細搜查。校方發布聲明譴責「毫無意義且恐怖的行為」，並且宣布停課，直至另行通知為止。
陸軍少將維雷（Gabriel Viray III）表示，這件攻擊案是「一場恐怖行動」，專家正在調查爆裂物特徵，以釐清幕後黑手與其動機，「我們正在高度戒備。」與此同時，菲律賓海岸警衛隊也接獲命令，在各港口加強離境檢查。
PANOORIN: Inilabas mula sa gym ng Mindanao State University sa Marawi City ang ilang sugatan matapos ang pagsabog Linggo ng umaga.— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) December 3, 2023
Ayon kay Julkiflie Taher na nakakuha ng video ng pangyayari, nagja-jogging siya sa oval track ng unibersidad nang marinig ang pagsabog.
Nakita… pic.twitter.com/ciecoNtLI0
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發文表示，已指示國家警察與武裝部隊確保百姓安全，呼籲民眾保持冷淨，「請放心，我們將把這個殘酷行為的犯罪者繩之以法。」他以強烈措詞直指「外國恐怖分子」犯案，「對無辜者使用暴力的極端分子，將永遠被我們的社會視為敵人。」
《路透社》等外媒指出，這起事件不排除是報復攻擊行動。菲律賓軍方2日證實，在南馬京達瑙省（Maguindanao del Sur）擊斃11名武裝分子，包括親伊斯蘭國（IS）團體「菲律賓蘭佬伊斯蘭國」（Dawlah Islamiyah-Philippines）成員。
CNN報導，位於國境最南端的民答那峨島是菲律賓第二大島，儘管該國大部分人口為天主教徒，這座島上卻住著大量穆斯林，一直以來都是反政府伊斯蘭勢力的溫床。2017年，親IS武裝分子占領馬拉威長達5個月，暴力局勢導致逾35萬居民逃亡。
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