抓姦在床！她氣到原地脫光「把男友家當丟下樓」　驚動警方急封路

▲紐約市一名女子抓姦在床，氣到把男友的家當全部丟下樓。（圖／翻攝TikTok@thisisnyc）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市一名女子回家後，竟撞見男友與小三全裸躺在床上，她當場情緒失控，不僅把自己的衣服脫光，還將伴侶的所有家當從6樓扔下，驚動警方封路處理。鄰居震驚地拍下畫面後，被分享至TikTok瘋傳。

這起事件11月20日發生在布魯克林區，根據鄰居拍攝影片，襯衫、內褲、牛仔褲漫天飄揚，有些堆積在人行道，有些掛在行道樹上，之後甚至又落下花瓶、沙發凳、鏡子、陶瓷品、小型廚房用品等。警方封鎖下方道路後，現場出現一名男子撿拾物品，被認為可能就是偷吃的男友。

警方向《紐約郵報》表示，34歲女子遭背叛後相當憤怒，甚至脫光了所有衣服，並且往樓下狂砸東西。她事後被送往埃爾姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital）接受評估，公寓下方其中一棵行道樹也被砍掉，以利設置安全網，防止當事人想不開。

鄰居們透露，這對情侶已經搬進來將近5年，儘管承租者僅登記女方姓名，但大家從未聽過公寓裡傳出吵架聲，因此對於這起事件深感震驚。

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