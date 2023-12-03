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美國街頭散步遭槍擊！　巴勒斯坦男大生「子彈卡脊椎」癱瘓

▲▼3名巴勒斯坦學生在美國街頭遇襲。（圖／翻攝自X）

▲美國有3名巴勒斯坦學生上月在街頭遇襲，其中的一名受害者阿瓦塔尼（右）已被證實癱瘓。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國佛蒙特州（Vermont）11月25日爆發槍擊案，3名巴勒斯坦裔大學生在街頭遇襲，而襲擊者則在開槍射傷受害者後逃逸。在這3名受害者中，20歲的阿瓦塔尼（Hisham Awartani）如今已被證實癱瘓，恐將終身無法行走。

阿瓦塔尼的母親3日告訴CNN，兒子遇襲後，有一顆子彈卡在了他的脊椎後，導致他一輩子都無法移動雙腿，「這是令人痛苦、艱難的6天，但在這段時間裡，我首次見到阿瓦塔尼和他的2名友人的堅韌與力量，而我們也從世界各地的訊息中獲得難以置信的力量」。

阿瓦塔尼是一名布朗大學的大三生。事發當時，他正與賓州哈佛學院（Haverford College）的哈密德（Kinnan Abdel Hamid）、康乃狄克州三一學院（Trinity College）的阿邁德（Tahseen Ahmed）一同在佛蒙特大學附近的街上散步，不料卻意外遇襲。

據調查，這名槍手沒有說一句話就朝他們連開4槍，其中2人被擊中身體，一人被擊中下半身，3人的傷勢各異，目前都在接受治療。阿瓦塔尼的母親表示，兒子計劃在12月6日出院，並將繼續復建，「阿瓦塔尼還有很長的路要走，因此我設立了一個GoFundMe的眾籌網站，為兒子接下來的康復人生尋找財務支持」。

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