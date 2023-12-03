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飛機上忘吃「雞肉三明治」！　77歲嬤入境澳洲遭重罰6.9萬

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

▲瓊搭機時忘記吃掉雞肉三明治，入境時遭處罰。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

紐西蘭一名老婦人搭機前往澳洲布里斯本時，在出發地機場買了一份雞肉三明治，準備在機上享用，然而搭機時卻睡著，因此把三明治留在包包裡。怎知當她入境澳洲時，卻忘記雞肉三明治的存在，未向海關申報，因此當場遭重罰3300澳幣（約新台幣6.9萬元）。

根據The NZ Herald報導，來自紐西蘭的77歲婦人瓊5月搭乘飛機從基督城機場飛往澳洲布里斯本機場，當天早上她在基督城機場購入了一份雞肉三明治與馬芬蛋糕，由於馬芬蛋糕不合胃口，於是她在機場就直接丟棄，並將三明治帶上飛機。

瓊原本打算要在機上享用雞肉三明治，但是她上機後就入睡，因此未能在降落前食用。抵達布里斯本機場的瓊徹底忘記三明治的存在，因此在入境時沒有向海關提前申報。她在經過安檢時，機場工作人員隨即發現瓊包包內的雞肉三明治。

▲▼機場,安檢,海關,報到,check in,登機,搭飛機。（圖／CFP）

▲安檢人員在檢查時發現瓊的包包內放有違禁品。（示意圖／CFP）

面對機場工作人員的詢問，瓊隨即道歉並稱，「不好意思，我忘記了，可以幫我丟掉嗎？」但數分鐘後，她便被要求繳交3300澳幣（約新台幣6.9萬元）的罰單。瓊難過表示，雖然能夠理解因為違反規定必須繳交罰款，但是自己也不是故意為之，因此還是很傷心。

事後，瓊曾經向相關單位發函詢問罰金是否過於高昂，但是至今並未收到任何恢復。事實上，澳洲禁止攜帶罐頭或真空包裝以外的肉製品，違者最高將面臨6260澳幣（約新台幣13萬元）的罰款。

瓊表示，自己與丈夫依靠3萬澳幣（約新台幣62萬元）的存款與老人年金生活，每當想到高額的罰金都會失眠，甚至必須服用安眠藥才能入睡。

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