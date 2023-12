18歲高中生沒練球！媽驚見他和老師「課後車震」　激戰5次校方知情

▲美國一名生物老師被揭發與18歲的男學生在公園旁車震而被捕。(組圖/翻攝自X、CFP)

記者葉睿涵/編譯

美國南梅克倫堡高中(South Mecklenburg High School)生物老師紐菲爾德(Gabriela Neufeld)因被家長發現,與一名18歲的學生發生性行為,而面臨多項指控。

據《紐約郵報》報導,美國北卡一名18歲高中生的媽媽,最近聽聞兒子在學校與紐菲爾德交往的謠言後,決定通過兒子的手機,對這對師生的關係展開調查。

某日,她發現自己的兒子並沒有像往常般參加橄欖球訓練,於是便到附近的公園查看,不料竟發現兒子正與老師在車上發生性行為。

BREAKING: A judge ruled South Meck teacher Gabriela Neufeld be put on electronic monitoring & have no contact w/ the student she is accused of having sex with.



The state special victims unit said the student’s mom found her son having sex with his teacher in a car @WBTV_News pic.twitter.com/MXG4SDsi8t