18歲高中生沒練球！媽驚見他和老師「課後車震」　激戰5次校方知情

▲美國一名生物老師被揭發與18歲的男學生在公園旁車震而被捕。（組圖／翻攝自X、CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國南梅克倫堡高中（South Mecklenburg High School）生物老師紐菲爾德（Gabriela Neufeld）因被家長發現，與一名18歲的學生發生性行為，而面臨多項指控。

據《紐約郵報》報導，美國北卡一名18歲高中生的媽媽，最近聽聞兒子在學校與紐菲爾德交往的謠言後，決定通過兒子的手機，對這對師生的關係展開調查。

某日，她發現自己的兒子並沒有像往常般參加橄欖球訓練，於是便到附近的公園查看，不料竟發現兒子正與老師在車上發生性行為。

BREAKING: A judge ruled South Meck teacher Gabriela Neufeld be put on electronic monitoring & have no contact w/ the student she is accused of having sex with.



The state special victims unit said the student’s mom found her son having sex with his teacher in a car @WBTV_News pic.twitter.com/MXG4SDsi8t — Caroline Hicks WBTV (@CarolineHicksTV) November 30, 2023

隨後，紐菲爾德被迅速逮捕，並被指控和學生發生性行為。據法庭披露，紐菲爾德至少和男學生發生了5次性行為，而校方也早已聽聞這名學生和老師有不倫戀的謠言，甚至還與他們進行過對話。

校長安格麗兒（Marc Angerer）事後發布聲明，向家長保證校方將認真對待這一事件，並強調學生和工作人員的安全對學校至關重要。

在美國，雖然學生只要年滿18歲，就可以合法發生性行為，但如果其中一方是教師或類似職位的人，就會被指控犯有重罪，而法庭也不會在乎雙方是否自願，以保證校園與師生關係的安全。