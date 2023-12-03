　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日法領導人電話會談　再確認台海和平穩定重要性

▲▼日本首相岸田文雄,法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為日本首相岸田文雄（左）2023年初出訪法國，與法國總統馬克宏（右）見面。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本首相岸田文雄與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天舉行短暫電話會談，再度確認台灣海峽和平與穩定重要性。

日本放送協會（NHK）報導，岸田與馬克宏在會談中，就雙方未來5年在包括安全保障等廣泛領域深化合作的路徑圖（roadmap）達成一致看法。

岸田與馬克宏都出席在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）峰會，原本有意當面對談，但未料時間無法配合，所以在日本時間今天凌晨零時過後透過電話短暫會談。

有關日法雙方未來5年規劃，兩人一致同意將在安全保障及經濟等廣泛領域深化合作。

在安全保障方面，日法再度確認台灣海峽和平與穩定重要性，並要求和平解決；日法兩國也將透過聯合訓練及演習等方式，深化彼此合作關係。

考量到俄羅斯侵略烏克蘭等國際現勢，岸田與馬克宏都認為在多方面發生各樣危機造成混亂的全球狀況下，「我們重視基於法治的自由且開放的國際秩序，強烈反對藉由武力或威迫單方改變現狀的嘗試」。

日法將成立一個新的有關經濟安全保障的作業小組，除在稀土金屬等重要礦物方面深化合作外，雙方也將在新創產業方面強化合作，未來5年內將派遣100名日本創業家赴法國推動合作等。

ET快訊
快訊／台3線恐怖車禍！　重機騎士「滿地血」慘死
NBA本季最慘隊伍！單季17連敗　上次贏球已35天前
快訊／台3線大重機撞對向車　28歲騎士無生命跡象
3屁孩燒掉家樂福　業者低調：損害情況尚無法評估
中信兄弟想挖陳俊秀！　樂天開3年超過3千萬大約留人
立委參選人遭埋伏！　3人圍毆痛扁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前烏克蘭參謀總長認了「反攻讓人失望」　親曝戰略問題點

日法領導人電話會談　再確認台海和平穩定重要性

17%上班族認「曾出軌同事」！公司聚會成外遇聖地　調查曝驚人結果

渣男友射後不理！19歲女大生懷孕　吐「月經沒來」遭滅口棄屍

魚鷹機墜日本外海　美國航空母艦24小時搜尋失聯7人

秘魯礦場遇襲9死15傷　武裝分子使用炸藥闖入挾持4人

南北韓展開「間諜衛星」競賽！　朝官媒：已開始履行軍情任務

上床前「吃根香蕉」睡得更香甜！　專家盤點8大食物超助眠

正妹參加公司派對後消失　離奇陳屍豪華大樓垃圾桶

7.6強震狂晃！菲律賓小7「商品掉一地」燈光全滅　店員忙奔逃

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

Girl’s Day幫素珍辦「婚前派對」　「串通假爽約」一開門感動泛淚！

前烏克蘭參謀總長認了「反攻讓人失望」　親曝戰略問題點

日法領導人電話會談　再確認台海和平穩定重要性

17%上班族認「曾出軌同事」！公司聚會成外遇聖地　調查曝驚人結果

渣男友射後不理！19歲女大生懷孕　吐「月經沒來」遭滅口棄屍

魚鷹機墜日本外海　美國航空母艦24小時搜尋失聯7人

秘魯礦場遇襲9死15傷　武裝分子使用炸藥闖入挾持4人

南北韓展開「間諜衛星」競賽！　朝官媒：已開始履行軍情任務

上床前「吃根香蕉」睡得更香甜！　專家盤點8大食物超助眠

正妹參加公司派對後消失　離奇陳屍豪華大樓垃圾桶

7.6強震狂晃！菲律賓小7「商品掉一地」燈光全滅　店員忙奔逃

文化平權巡演新竹場　朱宗慶打擊樂團《擊樂搖擺》　

前烏克蘭參謀總長認了「反攻讓人失望」　親曝戰略問題點

苗栗台3線恐怖車禍！重機過彎撞對向車「滿地血」　騎士送醫不治

劉建國成立西螺競選總部　蘇貞昌、陳其邁到場力挺

「蕭美琴國籍爭議僅有放棄美國籍？」 　她揪1問題：一樣不得參選

力爭四連霸！江啟臣首波CF公布　推動豐原山城交通再升級

恆大清算聆訊前夕遭狙擊　報告指持續多年誇大營收

基隆屋頂防漏限高「放寬至2.1公尺」　市府：12／4起實施

胰臟癌無明顯症狀！醫曝7大「異常症狀」　8大高危險群當心

北市信義區凌晨轎車過彎甩尾撞路樹　司機肇逃被揪出酒駕

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

國際熱門新聞

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

泰163歲「活木乃伊」影瘋傳！孫女揭真相

即／菲律賓規模7.6地震　日本發海嘯警報

巨蟒獵捕負鼠畫面曝！含住整顆頭釣魚式上拉

iPhone 16「8項爆料」流出

已400人死於自拍！20歲初女性最多

巴黎驚爆街頭砍人！遊客遇襲已1死1傷

菲律賓強震　日本也觀測到海嘯

菲律賓南部大學爆炸　至少4死42傷

菲律賓數十起餘震強襲　規模最大逾6.2極淺地震

男教師校內遭劫持！綁匪逼：跟我女兒結婚

哪國女性胸部最大　最新排行出爐

大馬檳城機場塞爆　遊客入境等4小時

更多熱門

相關新聞

馬克宏：以色列欲消滅哈瑪斯　恐掀十年戰爭

馬克宏：以色列欲消滅哈瑪斯　恐掀十年戰爭

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天警告，以色列希望徹底消滅巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的意圖，恐引發長達十年的戰爭。

若中國入侵　72%美國人支持承認台灣

若中國入侵　72%美國人支持承認台灣

溝通釐清意圖　建立台海護欄

溝通釐清意圖　建立台海護欄

中國若侵台恐變持久戰　對美有利

中國若侵台恐變持久戰　對美有利

季辛吉辭世　曾形容台灣問題無解

季辛吉辭世　曾形容台灣問題無解

關鍵字：

岸田文雄馬克宏日法台海

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

李東健親弟澳洲留學遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

陳俊秀與兄弟見面　可望宣布加盟

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面