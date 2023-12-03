日法領導人電話會談　再確認台海和平穩定重要性

▲圖為日本首相岸田文雄（左）2023年初出訪法國，與法國總統馬克宏（右）見面。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本首相岸田文雄與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天舉行短暫電話會談，再度確認台灣海峽和平與穩定重要性。

日本放送協會（NHK）報導，岸田與馬克宏在會談中，就雙方未來5年在包括安全保障等廣泛領域深化合作的路徑圖（roadmap）達成一致看法。

岸田與馬克宏都出席在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）峰會，原本有意當面對談，但未料時間無法配合，所以在日本時間今天凌晨零時過後透過電話短暫會談。

有關日法雙方未來5年規劃，兩人一致同意將在安全保障及經濟等廣泛領域深化合作。

在安全保障方面，日法再度確認台灣海峽和平與穩定重要性，並要求和平解決；日法兩國也將透過聯合訓練及演習等方式，深化彼此合作關係。

考量到俄羅斯侵略烏克蘭等國際現勢，岸田與馬克宏都認為在多方面發生各樣危機造成混亂的全球狀況下，「我們重視基於法治的自由且開放的國際秩序，強烈反對藉由武力或威迫單方改變現狀的嘗試」。

日法將成立一個新的有關經濟安全保障的作業小組，除在稀土金屬等重要礦物方面深化合作外，雙方也將在新創產業方面強化合作，未來5年內將派遣100名日本創業家赴法國推動合作等。