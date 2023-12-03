魚鷹機墜日本外海　美國航空母艦24小時搜尋失聯7人

▲圖為美國核動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）2023年11月21日抵達南韓釜山。（示意圖／路透）

文／中央社

美軍1架搭載8人的魚鷹運輸機（V-22 Osprey）11月29日墜落日本鹿兒島縣屋久島外海，美方已派遣航空母艦24小時負責搜尋失聯的7名機組員。

日本共同社報導，美國空軍12月2日表示，已派遣核動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）投入魚鷹機墜機事故搜救任務。

由於機上8人除1人已被尋獲並證實死亡外，由於仍有7人下落不明，美軍方面將「持續進行徹底搜索」。

美國空軍表示，卡爾文森號上所屬航機、無人機及潛水人員等正24小時全天候負責搜索任務。美國空軍特種作戰司令部表示，「我們和同盟國日本都有一致決心讓機上乘員能回來」。

日本放送協會（NHK）報導，日本第10管區海上保安本部表示，針對經聲波探測到可能存在機體殘骸的屋久島機場外海兩處地點，12月2日已派遣特殊救難隊進行搜索，並使用大型無人機等同步實施空中搜索，但仍未找到任何線索。

由於事發至今已進入第4天，第10管區海上保安本部將持續搜尋失聯7人及失事機體。

▼ 美軍魚鷹運輸機11月29日墜落日本外海後，日方展開搜救。（圖／路透）