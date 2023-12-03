秘魯礦場遇襲9死15傷　武裝分子使用炸藥闖入挾持4人

▲礦場遇襲之後，當局已逮捕7人控制場面，並出動特種部隊。圖為秘魯一處露天礦場。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南美洲國家秘魯內政部2日表示，帕塔斯省的波德羅薩（Poderosa）礦場設施遭武裝分子使用炸藥突襲並挾持4名人質，總計造成9人死亡、15人受傷。

綜合路透等報導，武裝分子使用炸藥闖入礦井，接著與內部安全人員發生暴力衝突，挾持4名人質。針對此案，內政部發聲明指出，警方已成功控制場面，逮捕7人，繳獲武器，並下令特種部隊前往該地區支援當地警方。

就在一年前，秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）遭到彈劾罷黜落網，引發長達數月的致命抗爭，使得國內礦山活動受到影響。秘魯是全世界第二大銅生產國，也是重要的白銀與黃金生產國。