冰封-10°C！　英男「睡在車上保暖」竟仍遭活活凍死

▲英國街友在車上活活凍死。(圖/翻攝X@ActivePatriotUK)

記者吳美依/綜合報導

英國遭到嚴酷暴風雪侵襲,諾丁漢郡(Nottinghamshire)一名街友為了保暖而在汽車上睡覺,未料氣溫一路驟降到-10°C以下,讓他慘遭活活凍死。

《太陽報》報導,這起悲劇1日發生在畢斯頓(Beeston),警方上午10時接獲通報後,趕緊前往現場處理,但因為死者身體太過僵硬,最終出動消防員才將遺體移出。社群媒體流傳影片可見,一輛黑色轎車被積雪與霜覆蓋,旁邊停著救護車,警消人員圍繞四周,似乎試圖找到撬開車門的方式。

I'm not on a grift but if you are out and about today please consider buying a homeless person a hot drink and some food



A homeless man's body has just been found in the car he was living in in Beeston Nottingham



Authorities were notified about him months ago and did NOTHING … pic.twitter.com/5nWnIv85uk