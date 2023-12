正妹參加公司派對後消失　離奇陳屍豪華大樓垃圾桶

▲賈克琳參加完派對後失蹤,並未返回住處,隔天也沒有去上班。(圖/翻攝自臉書、X)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國24歲女子賈克琳(Jaclyn Elmquist)在紐約曼哈頓參加工作派對,結束後整個人搖搖晃晃走在街上,接著離奇失蹤。她的屍體8日在一棟豪華公寓大樓垃圾滑槽底部被發現,死因正在調查中。

綜合紐約郵報、NBC New York報導,賈克琳來自明尼蘇達州,在招聘公司Mission Staffing上班,但她參加工作派對之後,再也沒也回到布魯克林的住處,且隔天也沒有去上班。

▲賈克琳整個人搖搖晃晃,似乎連站都站不穩 。(圖/翻攝自NBC New York)

依據監視器拍攝到的畫面,賈克琳當時沿著街道往前走,但她整個人搖搖晃晃,似乎連站都站不穩,後來進入一棟大樓內,最終命喪此處。她的遺體是被一名正在倒垃圾的工作人員發現。

然而她走進去的大樓並非她的住處,當初她是如何進入這棟建築物仍不得而知,外傳死者的身體、頭部均受傷。消息人士透露,現階段尚不清楚她是否有喝醉,但不排除相關可能性,正進一步調查,死因與死亡方式仍待確認。

my cousin Jackie Elmquist has been missing since last night after she left a work party in Manhattan- she didn’t come home or show up for work this morning please spread the word so people in the area can see it since all of her family lives here in Minnesota pic.twitter.com/kOyqUYS3Q1