　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

163歲「活木乃伊」影片瘋傳　泰高僧修練肉身菩薩？孫女親揭真相

記者王佩翊／編譯

一段聲稱是163歲泰國高僧為了修練成「肉身菩薩」的不死之身而進行自我木乃伊化的影片在網路上流傳，只見影片中一名骨瘦如柴的老人躺在病床上。事後他的孫女卻氣得出來駁斥謠言指出，自己的祖父只有109歲，並非高僧，也從未進行過自我木乃伊化，只是一名普通人瑞。不過孫女也在2022年於TikTok表示，祖父已於同年3月離開人世。

▲▼泰國老翁被謠傳是肉身菩薩。（圖／翻攝自TikTok@auyary13，下同）

▲泰國老翁被謠傳是肉身菩薩。（圖／翻攝自TikTok@auyary13，下同）

影片中的老人是來自泰國的老翁朗坡崖（Luang Pho Yai），他的孫女奧雅里（Auyary）經常會將祖父與家人互動的影片上傳至TikTok與網友分享，同時記錄生活。然而她卻萬萬沒想到，祖父的影片竟被不肖人士偷走，並假稱是「163歲肉身活佛」到處流傳。

@aui.saranya_kh

เมื่อเหลนน้อยมาเรียกหา หลวงตาสัมผัสได้ถึงความรักและห่วงใย เรียกมาเคาะหัวให้พรเหลนเลย สาธุๆๆ????????

♬ บทเพลงสวดบารมี 30 ทัศ - ocean media

當時影片謊稱，老翁已經163歲，因為篤信佛教，且追求來自日本的「自我木乃化」（Sokushinbutsu，即身仏），希望能成為千年肉身菩薩。然而事實上，朗坡崖雖然因為年老衰弱，面容乾癟，但在影片拍攝當時，他只有109歲。儘管已是百歲人瑞，但是與影片聲稱的163歲相差甚遠。

▲▼泰國老翁被謠傳是肉身菩薩。（圖／翻攝自TikTok@auyary13，下同）

▲▼泰國老翁被謠傳是肉身菩薩。（圖／翻攝自TikTok@auyary13，下同）

不僅如此，朗坡崖從未進行過「自我木乃伊化」。「自我木乃化」（Sokushinbutsu，即身仏）為日本佛教僧侶中罕見的修行方式，僧侶們進行嚴格的飲食控管，去除體內脂肪、肌肉、水份，使得身體由內而外脫水，死前埋葬在松木盒子進行冥想，度過餘生的幾天。

奧雅里自2021年開始拍攝影片記錄與祖父的生活，而2022年1月左右，朗坡崖因為髖骨骨折被送往醫院，在網路上爆紅的影片，正是朗坡崖住院治療時所拍攝的。

奧雅里2022年初曾表示，祖父的健康狀況已在持續改善，不過根據她2022年4月公開的影片，朗坡崖已於2022年3月離世，不過直到逝世的4天前，他仍有力氣撫摸曾孫女的頭，並與家人談話。

@aui.saranya_kh

คลิปนี้ถ่ายไว้วันที่ 18/03/65 หลวงตายังเสียงดังฟังชัด คุยเก่งอยู่เลยเนอะ ไม่คิดว่าอีก 4 วันถัดมา หลวงตาจะหนีไปเที่ยวแบบนี้ คิดถึงจัง อยากได้ยินเสียงแบบนี้อีก

♬ เสียงต้นฉบับ - Name's Auyary KH - อุ้ยอ้าย (ช่องจริง)
 
ET快訊
李東健親弟遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子
Ricky爆「劈腿女網紅」私密片瘋傳！　未婚妻遭施暴昏迷
女友房當砲房！毒犯全裸被逮　上空正妹急喊「不關我事」
快訊／屁孩玩殺蟲劑釀火！　家樂福桃園中原店今、明停業
女騎士「急診室前」撞飛路人　影片全場罵翻：罰6000不冤
快訊／救護車遭撞！　粉紅女皮皮剉：沒看到
163歲「活木乃伊」影片瘋傳！　孫女揭真相
雨彈開炸！全台迎雨　探15度最冷時段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

上床前「吃根香蕉」睡得更香甜！　專家盤點8大食物超助眠

正妹參加公司派對後消失　離奇陳屍豪華大樓垃圾桶

7.6強震狂晃！菲律賓小7「商品掉一地」燈光全滅　店員忙奔逃

163歲「活木乃伊」影片瘋傳　泰高僧修練肉身菩薩？孫女親揭真相

菲律賓強震「日本也有海嘯」！4萬人小鎮一度斷電　居民急逃高地

快訊／菲律賓南部大學體育館爆炸　至少4死42傷

德國暴雪「慕尼黑760航班」取消！　停機坪一片白畫面曝

小飛機撞樹墜毀4死！　巴拉圭執政黨國會議員罹難

停火協議破局原因曝！以17婦童仍受困加薩　哈瑪斯：換囚談判已結束

菲律賓數十起餘震強襲　規模最大逾6.2極淺地震

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

國3中寮隧道「13車連環撞」　現場畫面曝！4人受傷送醫

上床前「吃根香蕉」睡得更香甜！　專家盤點8大食物超助眠

正妹參加公司派對後消失　離奇陳屍豪華大樓垃圾桶

7.6強震狂晃！菲律賓小7「商品掉一地」燈光全滅　店員忙奔逃

163歲「活木乃伊」影片瘋傳　泰高僧修練肉身菩薩？孫女親揭真相

菲律賓強震「日本也有海嘯」！4萬人小鎮一度斷電　居民急逃高地

快訊／菲律賓南部大學體育館爆炸　至少4死42傷

德國暴雪「慕尼黑760航班」取消！　停機坪一片白畫面曝

小飛機撞樹墜毀4死！　巴拉圭執政黨國會議員罹難

停火協議破局原因曝！以17婦童仍受困加薩　哈瑪斯：換囚談判已結束

菲律賓數十起餘震強襲　規模最大逾6.2極淺地震

防地方債爆雷　陸央行行長：必要時提供緊急流動性支持

女神主播田中美奈實「要嫁大谷翔平」瘋傳！　被挖假面：7年氣走5經紀人

柯文哲批「藍綠本一家」吃肉啃骨頭　朱立倫冷回：你好好選舉吧

衛少成快艇邊緣人　「三弟」哈登暖心伸出援手給鼓勵

18歲車手搭高鐵取款還送伴手禮　爽點32萬現鈔警方圍上來

苗栗漁港出現「藍色塑膠袋」竟是世界第3毒　遊客嚇：本來想去撿

17歲女團babyMINT薄荷水晶「拍貼」粉絲坐C位羞爆

壽險拼回血！宏泰南港賣地進補5.5億　三商壽2路並進

李東健親弟澳洲留學遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子

夾娃娃太認真不知口袋掉出海洛因　桃園男開車等紅綠燈被逮

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

國際熱門新聞

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

即／菲律賓規模7.6地震　日本發海嘯警報

已400人死於自拍！20歲初女性最多

巨蟒獵捕負鼠畫面曝！含住整顆頭釣魚式上拉

巴黎驚爆街頭砍人！遊客遇襲已1死1傷

iPhone 16「8項爆料」流出

菲律賓強震　日本也觀測到海嘯

泰163歲「活木乃伊」影瘋傳！孫女揭真相

男教師校內遭劫持！綁匪逼：跟我女兒結婚

菲律賓南部大學爆炸　至少4死42傷

菲律賓數十起餘震強襲　規模最大逾6.2極淺地震

哪國女性胸部最大　最新排行出爐

大馬檳城機場塞爆　遊客入境等4小時

更多熱門

相關新聞

7.6強震！小7狂晃燈光全滅　店員忙逃命

7.6強震！小7狂晃燈光全滅　店員忙逃命

菲律賓南部2日晚間發生規模7.6地震，一度引發海嘯威脅，還伴隨數十起餘震。當地網友上傳災情畫面，可見地震當下一家7-11劇烈搖晃，貨架上的商品紛紛掉落，店員也倉皇逃命，最後整家店陷入黑暗。

菲律賓強震　日本也觀測到海嘯

菲律賓強震　日本也觀測到海嘯

即／夫妻對撞少年仔3傷　機車噴飛人行道

即／夫妻對撞少年仔3傷　機車噴飛人行道

菲律賓南部大學爆炸　至少4死42傷

菲律賓南部大學爆炸　至少4死42傷

快訊／中壢賣場火警！3男殺蟲劑噴打火機惹禍

快訊／中壢賣場火警！3男殺蟲劑噴打火機惹禍

關鍵字：

東南亞要聞活木乃伊木乃伊肉身菩薩高僧自我木乃伊化人瑞影音

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

陳俊秀與兄弟見面　可望宣布加盟

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

營養師Ricky爆「一夜情上海小三」！未婚妻痛哭

高雄路面晚間裂縫！疑電纜爆開

國3電纜線垂落釀連續車禍　一家人赴喜宴1死5傷

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面