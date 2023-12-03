163歲「活木乃伊」影片瘋傳　泰高僧修練肉身菩薩？孫女親揭真相

記者王佩翊／編譯

一段聲稱是163歲泰國高僧為了修練成「肉身菩薩」的不死之身而進行自我木乃伊化的影片在網路上流傳，只見影片中一名骨瘦如柴的老人躺在病床上。事後他的孫女卻氣得出來駁斥謠言指出，自己的祖父只有109歲，並非高僧，也從未進行過自我木乃伊化，只是一名普通人瑞。不過孫女也在2022年於TikTok表示，祖父已於同年3月離開人世。

▲泰國老翁被謠傳是肉身菩薩。（圖／翻攝自TikTok@auyary13，下同）



影片中的老人是來自泰國的老翁朗坡崖（Luang Pho Yai），他的孫女奧雅里（Auyary）經常會將祖父與家人互動的影片上傳至TikTok與網友分享，同時記錄生活。然而她卻萬萬沒想到，祖父的影片竟被不肖人士偷走，並假稱是「163歲肉身活佛」到處流傳。

當時影片謊稱，老翁已經163歲，因為篤信佛教，且追求來自日本的「自我木乃化」（Sokushinbutsu，即身仏），希望能成為千年肉身菩薩。然而事實上，朗坡崖雖然因為年老衰弱，面容乾癟，但在影片拍攝當時，他只有109歲。儘管已是百歲人瑞，但是與影片聲稱的163歲相差甚遠。

不僅如此，朗坡崖從未進行過「自我木乃伊化」。「自我木乃化」（Sokushinbutsu，即身仏）為日本佛教僧侶中罕見的修行方式，僧侶們進行嚴格的飲食控管，去除體內脂肪、肌肉、水份，使得身體由內而外脫水，死前埋葬在松木盒子進行冥想，度過餘生的幾天。

奧雅里自2021年開始拍攝影片記錄與祖父的生活，而2022年1月左右，朗坡崖因為髖骨骨折被送往醫院，在網路上爆紅的影片，正是朗坡崖住院治療時所拍攝的。

奧雅里2022年初曾表示，祖父的健康狀況已在持續改善，不過根據她2022年4月公開的影片，朗坡崖已於2022年3月離世，不過直到逝世的4天前，他仍有力氣撫摸曾孫女的頭，並與家人談話。