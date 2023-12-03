前烏克蘭參謀總長認了「反攻讓人失望」　親曝戰略問題點

▲烏克蘭前陸軍參謀總長穆真科 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭前陸軍參謀總長穆真科（Viktor Muzhenko）坦言，基輔6月持續至今的反攻「讓許多人失望」，但仍取得了一些進展，考量到各種不利條件，甚至可以說是「創造奇蹟」。他提出幾個戰略問題，包括質疑烏軍高層一昧接受盟友的戰略估算。烏俄兩國外交部皆未回覆媒體置評聯繫。

在BBC俄羅斯版1日播出的採訪中，主持人詢問，為何外界期待已久的反攻未能產生預期結果，以及發生了哪些誤判。

穆真科強調，他不會說反攻毫無收穫，因為烏軍在缺乏空中與火力優勢、處於不利自然地理條件、面臨密集地雷區與明顯強化防禦工事的情況下，依然對俄羅斯進行打擊，已經可說是「創造奇蹟」，世上沒有其他軍隊能夠辦到。

不過，穆真科也質疑，烏克蘭軍方領導層不該一昧接受盟友對於戰事的評估與計算。他舉例，根據西方盟友的估算，烏軍早就挺進克里米亞戰鬥3、4次並且凱旋歸來，而現實顯然不是如此。

穆真科質疑烏克蘭領導層「怎麼會接受這些評估」，「負責這項戰略行動的管理階層在哪裡？他們應該自己進行這些評估，理解這究竟是否符合現實，並且考量所有因素。烏克蘭真的能夠充分評估敵人與其能力嗎？」

▲烏克蘭總統澤倫斯基訪問赫爾松。（圖／路透）

此外，穆真科也針對烏克蘭部隊提出5大改革方向，希望有助於改變戰況，擊敗俄羅斯。

1、重新整頓前線



穆真科建議改採「戰略積極防禦」，建立一支強大、訓練有素、充滿活力且有組織的預備役部隊，但坦言現行制度下很難辦到。

2、更好的作戰計畫



他認為，烏軍應該要更好地控制反攻時間點。舉例來說，雖然重奪赫爾松（Kherson）的行動非常成功，但「在我看來，此類行動應該早一點進行。」

3、停止等待改變戰局的武器



烏克蘭政府持續呼籲西方提供更多武器，但穆真科認為這些「能夠改變戰局的武器」無法解決問題，特定軍武的熱潮只是暫時的，「我們相信一些奇蹟武器能夠一次解決所有問題。但這是不會發生的。」

他以德國提供的豹式戰車為例，人們會為此感到興奮，但烏克蘭無法充分利用這些武器，標槍式飛彈與F-16戰機的情況也很類似，「它們在特定時刻肯定能夠改善情況…但我們準備好了嗎？」

▲烏克蘭收復赫爾松後居民一片歡騰。（圖／路透）



4、提振士氣



烏克蘭必須提振部隊士氣，入伍新兵也應該獲得特定保障，例如及時且合適的軍餉，甚至殉國後續事宜等。

5、迅速防禦計畫

BBC主持人提問，烏克蘭是否有足夠兵力擊敗俄羅斯？穆真科回應，基輔必須關注在防禦計畫中建立深度梯隊編制，「為什麼沒有足夠的兵力？問題是我們將如何實施所有計畫。如果我們再次正面迎擊，那我認為就會出現問題。」