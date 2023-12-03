德國暴雪「慕尼黑760航班」取消！　停機坪一片白畫面曝

記者王佩翊／編譯

德國巴伐利亞（Bavaria）降下罕見大雪，不僅首府慕尼黑的巴士、電車以及部分火車班次暫停營運，光是慕尼黑機場就有約760班航班取消。慕尼黑累計降雪量來到44公分，成為1933年開始紀錄以來，當地12月降雪量最大的一次。

▲德國南部巴伐利亞降下暴雪，慕尼黑交通網徹底癱瘓。（圖／路透）



根據CNN報導，冬季暴風雪覆蓋了德國南部、奧地利、瑞士以及捷克的部分地區，德國慕尼黑與都柏林機場2日的班次更是大受影響。目前慕尼黑機場的飛機與停機坪已被皚皚白雪覆蓋，地勤人員則是忙碌地清理積雪。

Meanwhile in Munich



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慕尼黑機場宣布，受到大雪影響，約有760班起降航班被取消，目前機場仍處於封閉狀態，預計要到3日上午6時才會重新開啟。不僅如此，倫敦機場、維也納機場以及蘇黎世機場也有大量航班因為大雪發生延誤。

德國國家鐵路公司指出，慕尼黑中央車站已經關閉，所有長途服務也完全暫停。該公司警告，鐵路交通在4日以前會持續受到「嚴重影響」，預計難以維持正常營運。根據《南德意志報》報導，有大量旅客滯留在慕尼黑的各個主要車站。有受困旅客直言，「我從凌晨1點就一直坐在這裡。」也有旅客無奈表示，「我只是想知道有沒有機會離開這裡。」

▲慕尼黑機場的停機坪與飛機被大雪覆蓋，工作人員忙著清除。（圖／X／schoko131）



慕尼黑警方1日要求民眾，如非必要，切勿開車出門，而巴伐利亞州南部部分地區的居民更是被告知不要離開建築物。

根據《巴伐利亞公共廣播公司》報導，慕尼黑觀測到44公分降雪量，創下1933年開始觀測以來12月的最高紀錄。

根據《紐約郵報》報導，英國格拉斯哥機場2日也宣布，由於降雪量比預計還大，因此暫時封鎖機場，不過數小時後就重新恢復營運。奧地利與瑞士政府則提醒，可能會發生雪崩事故。

根據《衛報》報導，大雪同樣也影響了飽受戰爭摧殘的烏克蘭，在過去一周已有10人死於暴風雪。烏克蘭有1500個城鎮與村莊斷電，敖德薩一場暴風雪更是導致2500人待援。

▼慕尼黑積雪厚度創下觀測史紀錄。（圖／路透）