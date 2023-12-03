南北韓展開「間諜衛星」競賽！　朝官媒：已開始履行軍情任務

▲北韓聲稱當局成功於11月21日發射首枚軍事偵察衛星，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

北韓11月21日成功發射第一顆軍事偵察衛星，而北韓官媒朝中社透露，負責衛星運作的辦公室如今已開始履行其作為軍事情報機構的任務。

路透社引述朝中社報導，北韓航空航天技術總局（NATA）平壤總控制中心所組織的衛星運作辦公室，已開始於12月2日執行任務，並準備將獲得的資訊報告傳達給軍事偵察局以及其他主要單位。

北韓聲稱，當局11月21日成功發射了第一顆軍事偵察衛星，還揚言拍到美國白宮、五角大廈、美國軍事基地和南韓「目標地區」的照片，但北韓至今尚未公開任何相關衛星圖像，令外界對這顆軍事間諜衛星的實際能力產生質疑。

另一方面，在朝中社3日發表的另一篇文章中，一名未透露姓名的北韓軍事評論員指出，南韓如今正因兩韓《九一九軍事協議》被撕毀而受盡指責，並試圖與其他國家一樣，將北韓發射間諜衛星的行為正當化。

評論員認為，這與南韓本月首次進行的軍事偵察發射是自相矛盾的。億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX「獵鷹9號」（Falcon 9）運載火箭，2日已於加州范登堡美國太空部隊基地，載運南韓偵察衛星升空。

南韓已和SpaceX簽訂合約，計劃在2025年前發射5顆偵查衛星，以加強對朝鮮半島進行24小時監視的能力。北韓上月宣布，將在南北韓邊境部署更強大的武裝力量和新武器。