戰火重燃第2天！以軍「無視平民」1晚狂轟加薩百次　400人慘死

▲加薩在停火結束後，單日就遭遇了數百次襲擊。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

加薩戰火在以哈相互指責對方破壞停火協議後，於12月1日再次被點燃。儘管國際社會強烈呼籲以軍保護平民，但軍方仍在2日當天對加薩發動了數百次攻擊，而哈瑪斯也回以大規模火箭彈報復。

據半島電視台報導，以色列軍方無視國際社會有關保護平民的請求，在過去一天內使用戰機、坦克和海軍武裝直升機砲擊加薩各地，導致加薩有400多個「哈瑪斯目標」被毀。

▲哈瑪斯報以火箭彈回擊以色列。（圖／CFP）

報導稱，在過去一天遭遇襲擊的地方包括了加薩南部的拉法（Rafah）和汗尤尼斯（Khan Younis），以及加薩中部的努塞拉特難民營（Nuseirat refugee camp）。而單只汗尤尼斯市和周邊地區，在過去一天就遭遇了50多次的攻擊。

隨後，哈瑪斯也向以色列南部的特拉維夫（Tel Aviv）和耶路撒冷（Juruselam）等多個地方發射大規模火箭彈作為回應。半島電視台指出，這是當地自停火以來發生的最大規模火箭彈襲擊。

▲加薩在停火結束後的傷亡數已超過700人，其中多數為婦童。（圖／CFP）

有大量哈瑪斯火箭彈在上空被以軍的鐵穹防禦系統攔截，據悉有至少1人受傷。報導稱，相關行動證明了該組織在戰火蔓延57天後，軍備和彈藥依舊十分充足。加薩衛生部指出，自以哈在12月1日停止休戰以來，至少有400名巴勒斯坦人被殺。