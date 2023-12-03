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停火協議破局原因曝！以17婦童仍受困加薩　哈瑪斯：換囚談判已結束

▲▼以巴換囚。（圖／CFP）

▲以色列稱，哈瑪斯拒絕釋放手上的17名人質是停火協議破裂的原因。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以色列控訴，哈瑪斯拒絕釋放手上的17名婦童，導致以哈已持續7日的「臨時停火協議」破裂，但哈瑪斯卻聲稱他們手上已沒有士兵或前士兵以外的人質，還揚言不會在以色列停止攻擊前繼續換囚的談判。

綜合外媒報導，哈瑪斯政治局副主席艾魯里（Saleh al-Arouri）2日告訴半島電視台，以哈之間的換囚談判已經結束，而哈瑪斯也不會在以色列停止攻擊前恢復與以色列的交流。

▲▼哈瑪斯政治局副主席艾魯里（Saleh al-Arouri）。（圖／CFP）

▲哈瑪斯政治局副主席艾魯里表示，以哈之間的換囚談判已結束。（圖／CFP）

他表示，「哈瑪斯從一開始就宣布將無條件釋放所有外國囚犯，而婦女和兒童也會被釋放，因為他們不是哈瑪斯的目標。我們已經釋放了所有被扣押的婦女、兒童和外國人，剩下的都是士兵和前士兵，而我們也不會在敵對行動結束前和以色列進行談判。」

不過，以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）2日指控，以色列還有15名婦女和2名兒童被關押在加薩，其中包括了只有10個月大的比巴斯（Kfir Bibas），但哈瑪斯卻拒絕釋放這些人質，違反了停火協議，所以以軍才不得不重新點燃戰火。

▲▼以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列防長誓言打擊哈瑪斯。（圖／達志影像／美聯社）

葛朗特聲稱，哈瑪斯拒絕釋放相關人質，是因為他們不想面對10月7日以後發生的事。

以軍2日指出，目前以色列仍有136名人質仍被關押在加薩，而軍方將繼續戰鬥，直到粉碎哈瑪斯以解救人質。至於巴勒斯坦，報導稱，儘管以色列已從監獄中釋放了100多名巴勒斯坦囚犯，但至今仍有數千人還在獄內被拘留。

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