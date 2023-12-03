觀光客巴黎街頭遇襲1死1傷　26歲嫌持刀高喊「真主至大」猛刺

記者葉睿涵／編譯

法國巴黎市中心驚爆持刀襲擊事件，一名阿拉伯裔男子在艾菲爾鐵塔附近高喊「真主至大」（Allahu Akhbar）後，隨機用刀刺向路人，目前已造成至少1死1傷。

綜合法新社等外媒報導，這起事件發生於當地2日晚間9時30分。事發當時，一名阿拉伯裔男子在距離艾菲爾鐵塔僅1公里處的格勒納勒河岸（Quai de Grenelle），持刀和鐵鎚隨機襲擊路人。

▲持刀襲擊的阿拉伯裔男子據悉在行動前曾高喊「真主至大」。（圖／路透）

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，正在附近巡邏的2名警員立即對男子展開追捕，但嫌犯卻迅速跳上了計程車離開現場，並逃到一個廣場附近，最後其中一名警員使用泰瑟槍（taser）連開2槍，才終於成功將嫌犯逮捕。

據悉，這名嫌犯在行動前曾以阿拉伯語高喊「真主至大」，而他也在落網後後告訴警方，自己是因為再也無法忍受看到穆斯林在阿富汗和巴勒斯坦死亡，所以才決定藉由襲擊行動發聲。當局指出，施襲者是一名出生於法國的激進穆斯林；他在2016年就曾因企圖做出暴力行為被判監4年，還有精神病紀錄。

達馬南隨後證實，在這起事件中遇襲的2名行人皆是遊客，其中一名出生於菲律賓的德國遊客因背部與肩膀被嚴重刺傷身亡，而另一名英國男子則是在街頭步行時，被嫌犯從背後襲擊，而導致眼睛被錘子擊中受傷。

▲巴黎街頭驚爆隨機攻擊事件，目前已造成1死1傷。（圖／路透）