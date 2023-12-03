菲律賓7.6強震影片曝！　居民打赤膊夜逃街頭避難





記者張靖榕／綜合外電報導

菲律賓南部2日晚間發生強震，根據美國地質調查所（USGS）數據，規模達到7.6。菲律賓當局警告可能發生「毀滅性海嘯」，呼籲沿海民眾盡快撤離，台灣與日本一度發布海嘯警報／注意報，最新消息指出日本伊豆群島及九州等地區已觀測到海嘯，太平洋海嘯中心也解除環太平洋地區海嘯警報。影片顯示，地震發生當時搖晃程度之劇烈，到處是驚叫聲，人們紛紛跑至街上避難。

▼菲律賓發生規模7.6地震。（圖／路透）

菲律賓民答那峨島於台灣時間2日晚間10時37分發生規模7.6地震，在社群平台流傳的影片顯示，高樓搖晃程度之大，浴缸內的泡澡水大量濺出；另一段影片中一名男子則是不顧上身打赤膊，趕緊關燈逃出家門；街上攤販小站的2名店員也因為害怕，直接從櫃檯爬出逃生；還有一段影片可見大批民眾在街頭狂奔，試圖遠離任何可能倒塌的建築物。

People evacuating to higher grounds amidst warning of Tsunami issued for Japan and Philippines.



More than 10 aftershocks have rocked Philippines after a strong 7.8 earthquake.#Philippines #earthquake #EarthquakePH pic.twitter.com/IWL2jmCFw3 — Gautam Varma (@IamGautamVarma) December 2, 2023

My body is literally shaking right now. Lahat ng tao sa condo nagsigawan which is nakadagdag pa sa panic ko. Im alone and no one else to talk to. Both of my partners has their own agenda tonight. #EarthquakePH pic.twitter.com/7QoS7vJshT — Love, Chris (@Japinoy96) December 2, 2023

▼菲律賓強震，海嘯對台灣影響較小，但沿海仍需注意海浪湧升。（圖／氣象署提供）



美國地質調查所數據顯示，地貞發生在民答那峨島南蘇瑞高省（Surigao Del Sur Province）希納特萬（Hinatuan）東北方約21公里處，震源深度32公里，屬於淺層地震。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）在社群媒體X（前身推特）表示，「預計會發生毀滅性海嘯，以及危及生命的浪高。」在後續更新中，過去7個多小時內已發生數十起餘震，當中至少3起超過規模5。

▼民眾避難。（圖／路透）



我國中央氣象署今（3日）凌晨發布海嘯警告，指出地震所引發的海嘯於凌晨0時46分開始影響台灣，但預估潮位低於0.3尺，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。氣象署今晨已解除海嘯警報。

Visuals of second earthquake of magnitude 7.5 in Philippines. Panic surrounds whole country amidst strong aftershocks. #EarthquakePH #earthquake #Philippines pic.twitter.com/zhbUYuoDra — Gautam Varma (@IamGautamVarma) December 2, 2023

日本氣象廳也發布海嘯注意警報，對千葉縣內房、伊豆諸島、小笠原諸島、静岡縣、愛知縣外海、三重縣南部 、和歌山縣、徳島縣、高知縣、宮崎縣 、鹿兒島縣東部、宮古島．八重山地方發出示警。

日媒《NHK》今晨報導，日本南部伊豆群島的八丈島已觀測到40公分高的海嘯，受到波及的還有太平洋沿岸的九州至關東和奄美群島地區，「若發布海嘯警報，請遠離海岸與河口，不要靠近。」此外，部分地區已解除海嘯注意報。