iPhone 16「8項爆料」流出！　新增實體拍照鈕最吃驚

▲雖然iPhone 15才剛正式販售沒多久，但如今卻開始流傳許多有關「iPhone 16」新增功能的傳聞（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

雖然iPhone 15才剛正式販售沒多久，但如今卻開始流傳許多有關「iPhone 16」新增功能的傳聞。雖然距離iPhone 16的上市還有整整10個月之久，但目前已有外媒針對這些傳聞做整合，其中以「拍攝」按鈕的出現讓人最為吃驚。

根據《macrumors》報導指出，截至目前為止有關於iPhone 16的傳聞如下：

更大、更省電的螢幕

根據Display Supply Chain Consultants的CEO Ross Young的說法，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max將配備更大的6.3英寸和6.9英寸螢幕。相比之下，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的螢幕僅有6.1英寸和6.7英寸。而外界也同時傳聞，iPhone 16 Pro型號可能會配備由三星供應的更省電的OLED螢幕。

實體「拍攝」按鈕

有傳聞稱蘋果計劃為所有iPhone 16型號推出一個實體「拍攝」按鈕。按鈕將位於電源按鈕下方。目前尚不清楚該按鈕的如何運作，但有人猜測，可能就只是相機的專用快門或影片錄製按鈕。

4800萬像素超廣角鏡頭

據香港海通國際證券的技術分析師Jeff Pu表示，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max將配備升級的4800萬像素超廣角相機鏡頭，以便在0.5×模式下拍攝時獲得更高解析度、更多細節的照片。

Wi-Fi 7支援

傳聞iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max還將支援Wi-Fi 7，這將使手機能夠同時在2.4GHz、5GHz和6GHz頻段上傳送和接收數據，實現更快的Wi-Fi速度的同時，也能擁有更低的延遲和更可靠的連接性。預計Wi-Fi 7將提供超過40 Gbps的峰值數據傳輸速度，比Wi-Fi 6E高4倍。

A18 Pro芯片

蘋果的下一代A18 Pro芯片預計將使用台積電的第二代3納米製程（N3E）製造。

散熱設計

有傳言稱，iPhone 16 Pro型號將採用新的散熱設計，以改善散熱性能。類似於最近的蘋果手錶型號，電池可能會有金屬外殼。

更高級的5G晶片

iPhone 16 Pro型號將配備高通的Snapdragon X75調制解調器，以實現更快速和更省電的5G連接。該調制解調器支援「5G Advanced」標準，被譽為是「5G的下一階段」和「前進6G的進步的基石」。

5倍光學變焦

據供應鏈分析師郭明錤表示，iPhone 16 Pro將搭載與iPhone 15 Pro Max相同的四面體棱鏡望遠鏡系統，具有5倍光學變焦。同時也有傳言表示，iPhone 16 Pro Max將具有進一步升級的望遠鏡鏡頭，可能實現「5倍以上」光學變焦。

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