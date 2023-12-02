童顏女謊稱14歲「性侵國中生」　逞慾至少30次還狂傳性愛片

▲22歲的金格假扮未成年少女，多次性侵國中男生。（圖／翻攝坦帕警察局）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州發生駭人案件，22歲的金格（Alyssa Ann Zinger）擁有童顏外表，卻藉此假扮14歲少女，誘騙多名就讀中學的少年，她與其中一人發生至少30次性行為，還向另外數名受害者傳送性愛影片。

紐約郵報、坦帕灣時報引述法律文件報導，金格精心捏造未成年的假身分，透過社群媒體連繫受害者，今年5月至9月更與一名12至15歲的男孩維持長期性關係。這名受害者向警方證實2人發生多次性行為，並且收到金格傳來的大量照片與影片。

目前已知數名受害者來自威爾遜中學（Wilson Middle School），他們深信金格與自己年齡相仿，只是在家自學，並且也證實透過Snapchat收到金格傳來的性交影片。其中一人表示，金格曾向自己坦承，曾與其他未成年人發生性行為。

今年7月，金格與一名未成年男孩在諾德斯特龍百貨（Nordstrom）行竊時被逮，她被查明真實身分後，依然想要繼續說謊，首先堅稱自己出生於2009年，接著又謊稱警方查到的是她同名同姓姊姊的資料，但被要求出示政府、學校與就業紀錄後，很快就被識破，隨即落網。

根據佛州法律，合意性交最低年齡為18歲。坦帕（Tampa）警察局長博考（Lee Bercaw）1日表示，他們相信還有更多受害者，鼓勵這些人勇敢站出來，「看見一名成人利用兒童並且傷害他們，令人非常不安。坦帕警察局將支持你，並確保像是金格這樣的加害者，不再對你或其他人造成更多傷害。」

金格被指控2項猥褻罪、5項猥褻12至15歲受害者罪，落網當日就繳納保釋金7500美元（約新台幣23萬元），目前已經獲釋，但依然不願認罪。她下次開庭的日期則尚未公布。