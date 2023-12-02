陸呼吸道病例激增！　美5參議員呼籲拜登「祭中國旅遊禁令」

▲ 中國兒童醫院爆滿。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國大陸呼吸道疾病病例激增，美國以盧比歐（Marco Rubio）為首的5名共和黨籍聯邦參議員1日致信總統拜登，要求政府實施中國旅遊禁令。

根據《路透》，美國參議院情報委員會共和黨領袖盧比歐及議員范斯（J.D. Vance）、史考特（Rick Scott）、特本維爾（Tommy Tuberville）、布勞恩（Mike Braun）等5人簽署的信件要求，「我們應該立即限制美國與中國間的旅行，直到我們更加了解這種新疾病帶來的危險。」

世界衛生組織（WHO）上周援引「新興疾病監測計畫」（Program for Monitoring Emerging Diseases）一份有關兒童不明原因肺炎群聚的報告，要求中國提供更多資訊。

拜登政府一名官員表示，美國正密切關注中國呼吸道疾病病例上升現象，但也補充，「我們看見的是季節性趨勢，沒什麼不尋常的……目前沒有跡象表明，在美國尋求急診照護的人與中國呼吸道疾病爆發之間存在關聯。」

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇針對盧比歐等人的信件則回應，「相關說法純屬惡意捏造，中方堅決反對。」

世衛流行病暨疫情準備與預防部門代理主任范科霍芙（Maria Van Kerkhove）本周稍早曾稱，中國病例增長似乎是因實施新冠疫情限制措施的2年間，感染病原體的兒童人數降低。