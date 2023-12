情侶打工一半「農場野戰」！她嗨完卻遭割草機壓死　男友崩潰

▲一對情侶前往澳洲酪梨農場打工度假,未料發生意外。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

德國一對情侶遠赴澳洲打工度假,他們在農場工作到一半,竟然溜到隱蔽角落偷偷做愛,接著駕駛割草機到處兜風,卻不幸發生翻覆意外,導致女方慘遭活活壓死。

每日郵報等外媒報導,這起事故發生於2017年12月8日,但澳洲法醫卡蘿(Carol Lee)在今年5月經歷2天出庭後,終於完成最終調查報告,並於12月1日提交給法院。

根據調查報告,這對27歲的情侶在坦莫寧山(Tamborine Mountain)一座酪梨農場打工度假,兩人某天被派去採摘4箱酪梨,未料發生意外。保羅(Paul Tunik)駕駛割草機載著女友珍妮佛(Jennifer Kohl)穿越農地,並且駛下陡峭坡地,為了減速而緊急轉彎,造成車身翻覆。

