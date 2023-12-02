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《華爾街日報》：以色列擬戰後暗殺全球哈瑪斯高層

▲▼1日，從以色列阿什凱隆可以看到，鐵穹系統攔截了哈瑪斯發射的火箭彈。（圖／路透）

▲以色列阿什凱隆1日，鐵穹系統攔截了哈瑪斯發射的火箭彈。（圖／路透）

文／中央社

以色列官員透露，以國將在結束對加薩走廊用兵後，狙殺世界各地的哈瑪斯高層，準備花幾年時間獵殺需為10月7日入侵以國造成慘重傷亡負責的好戰分子。

華爾街日報引述以色列官員指出，以色列最高軍情單位按總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的各項命令，正制定獵殺住在黎巴嫩、土耳其和卡達等地哈瑪斯高層的相關計畫。卡達讓哈瑪斯在首都杜哈設置行政據點已10年。

華爾街日報認為，新的計劃形同展延以色列數十年以來的秘密暗殺，這些行徑之前已成好萊塢電影靈感和各國譴責話題。

以色列刺客曾於貝魯特裝扮成女性追捕巴勒斯坦武裝分子、於杜拜喬裝遊客殺害一名哈瑪斯高層、在敘利亞使用汽車炸彈暗殺一名真主黨領袖，以及在伊朗使用遙控步槍狙殺一名核子科學家。

美國將控制加薩走廊的巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）列為恐怖團體，然而多年來諸如卡達、黎巴嫩、伊朗、土耳其都提供哈瑪斯一定程度庇護，讓以色列有時投鼠忌器，怕下手時造成外交危機。

報導認為若論海外暗殺經驗，可能沒有一國比得上以色列。以色列記者柏格曼（Ronen Bergman）曾出書指出，自1948年建國以來以色列從事的海外暗殺超過2700件。

甚至在建國前，猶太激進分子就常暗殺參與英國託管巴勒斯坦的歐洲外交官；1960年代，以色列特工也用郵包炸彈行刺幫埃及研發火箭的前納粹德國科學家。

尼坦雅胡早在1997年就下令毒殺住在約旦的哈瑪斯創始人馬夏艾（Khaled Meshaal），但當時不但暗殺失敗，反促成哈瑪斯另一精神領袖雅新（Sheikh Ahmed Yassin）獲釋。

當時暗殺小組冒充加拿大遊客進入約旦，在約旦首都安曼的哈瑪斯辦公室外動手。一名刺客特工朝馬夏艾的耳內噴毒劑，但在逃離前被捕。

馬夏艾中毒後陷入昏迷，約旦揚言終止與以色列的和平條約。時任美國總統柯林頓促尼坦雅胡收拾殘局，於是以方派情報局長帶解藥赴安曼救人，並同意釋放雅新和其他70名巴勒斯坦囚犯，換取釋放被捕特工。馬夏艾後來稱這次暗殺失敗是讓哈瑪斯成氣候的轉捩點。

從事海外狙殺會觸犯國際法，更有引發行動在地國反彈風險。前以色列情報局「摩薩德」（Mossad）局長哈里維（Efraim Halevy）稱海外暗殺是餿主意，認為暗殺高層無法根除哈瑪斯威脅，只會激怒對方追隨者而種下更糟的危機。

然而多年來以色列仍不斷對哈瑪斯進行暗殺。2010年一隊以色列特工持偽造護照喬裝遊客飛往杜拜，行刺哈瑪斯的武裝部隊創始人艾爾馬伯（Mahmoud al-Mabhouh）。

當時監視畫面拍到扮成網球選手的以國特工尾隨對方進入房間，將艾爾馬伯迷昏後勒斃。阿拉伯聯合大公國後來確認以色列所為，兩國耗費多年才修復雙邊關係。

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