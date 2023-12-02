以色列正妹重傷　遭俘54天回家了！家屬控哈瑪斯「找獸醫開刀」

▲ 米亞夏姆在音樂節上被綁，54天後獲釋。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列21歲女子米亞夏姆（Mia Schem）在「超新星音樂節」遭哈瑪斯俘虜，經過54天囚禁後於11月30日獲釋。她是最早被哈瑪斯公開身分的人質，因手部重傷在加薩接受手術，但家屬指控，哈瑪斯竟找獸醫為她開刀，且她獲釋後仍飽受精神創傷所苦。

根據《鏡報》，夏姆是一名以色列與法國混血，10月7日在音樂節現場和27歲友人托萊達諾（Elia Toledano）雙雙被綁，據信托萊達諾至今仍被囚禁。

哈瑪斯10月16日首度釋出的人質影片主角就是夏姆，當時她在影片中提及自己的傷勢，「我的手臂受了重傷，在醫院接受3小時的手術。他們在照顧我，給我吃藥，一切都很好」，同時也對外求助，「我只要求能盡快回家，回到我的家人、父母、手足身邊，請盡快救我出去」。

她是11月30日獲釋的8名以色列人質之一，網路上曝光的畫面可見她激動撲向母親和哥哥懷抱，家人都感動哭泣。但她的阿姨哈達爾（Vivian Hadar）卻出面控訴，夏姆被囚期間並沒有得到良好照顧，「她受到精神創傷，很瘦、很虛弱。一名獸醫幫她動了手臂手術，她沒有接受物理治療。」

以哈臨時停火協議自11月24日開始，經歷二度延長，最終在當地時間1日上午7時（台灣時間1日下午1時）到期。7天期間約有110名以色列婦孺與外國公民、240名巴勒斯坦囚犯獲釋，據信仍有逾100名人質被關押加薩。