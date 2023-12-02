赴馬來西亞注意！　外籍旅客須「提前上網填入境卡」

▲馬來西亞檳城州首府喬治市。（圖／記者彭懷玉攝）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞移民局1日宣布，即日起，所有外籍旅客入境前，都必須提前填寫「電子入境卡」（MDAC）。此消息也獲新加坡駐吉隆坡最高專員公署轉發。

根據貼文內容，外籍旅客入境馬來西亞前3天內，可至「馬來西亞數位入境卡」官方網站登記，唯三類人士不在此限，包括馬來西亞永久居民、馬國自動通關系統持有者、在新加坡過境或轉機且不需經過出入境檢查者。

馬來西亞移民局還表示，政府實施簽證自由化計畫，旨在吸引外國旅客並增加國民收入，這將確保馬來西亞在亞洲地區的關鍵產業、投資和觀光旅遊業保持領先地位。

其他改善現有移民設施的努力也將自12月1日起實施，包括中國與印度公民免簽證、多次入境（MEV）簽證設施、畢業生通行證、穆斯林的副朝覲（Umrah）過境簽、改善簽證與社會訪問通行證的資格及有效期限。