　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

赴馬來西亞注意！　外籍旅客須「提前上網填入境卡」

▲檳城旅遊,升旗山,檳城美食,在地旅行社馬來情緣旅遊公司總經理張莉芳,喬治城,馬來西亞旅遊,檳城環球旅遊首席執行官黄茁原。（圖／記者彭懷玉攝）

▲馬來西亞檳城州首府喬治市。（圖／記者彭懷玉攝）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞移民局1日宣布，即日起，所有外籍旅客入境前，都必須提前填寫「電子入境卡」（MDAC）。此消息也獲新加坡駐吉隆坡最高專員公署轉發。

根據貼文內容，外籍旅客入境馬來西亞前3天內，可至「馬來西亞數位入境卡」官方網站登記，唯三類人士不在此限，包括馬來西亞永久居民、馬國自動通關系統持有者、在新加坡過境或轉機且不需經過出入境檢查者。

馬來西亞移民局還表示，政府實施簽證自由化計畫，旨在吸引外國旅客並增加國民收入，這將確保馬來西亞在亞洲地區的關鍵產業、投資和觀光旅遊業保持領先地位。

其他改善現有移民設施的努力也將自12月1日起實施，包括中國與印度公民免簽證、多次入境（MEV）簽證設施、畢業生通行證、穆斯林的副朝覲（Umrah）過境簽、改善簽證與社會訪問通行證的資格及有效期限。

VISA LIBERALISATION PLAN Visa Liberalisation Plan aims to attract foreign tourists and generate national income. This...

Jabatan Imigresen Malaysia 發佈於 2023年12月1日 星期五
 
ET快訊
黴漿菌有6症狀！有疫苗可打？　QA一次看懂
18歲梧桐妹「金髮」新造型曝光！　穿超辣當眾飆舞
快訊／1死4傷！　台電奪命電纜線曝
快訊／國道嚴重車禍1死4傷！　廂型車遭「來回拉扯」畫面曝
恐怖驅魔命案！　高大成：一家恐陷集體妄想
台電施工出包！　纜線掉國道「害5車連撞」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

洛杉磯疑現連環殺手！　3街友睡夢中「慘遭近距離槍殺」

罕見「低緯度極光」！　日本北海道夜空染成絕美淡紅

美最高法院「首位女性大法官」歐康納辭世　享耆壽93歲

赴馬來西亞注意！　外籍旅客須「提前上網填入境卡」

普丁又要增兵！俄國軍隊「兵力增加15%」　應對烏克蘭和北約威脅

南韓一家遭詐2.5億「強迫近親亂倫」　竟是巫師操控19年

美法院裁定　國會暴動案「川普不具豁免權」！須面對民事訴訟

少女離奇失蹤「竟被埋在鄰居後院」　警靠指甲油一眼認出是她

「跪殺佛洛伊德」白人警獄中遭捅22刀重傷！　前黑幫被控謀殺未遂

南韓發射首枚軍事偵察衛星　成功進預定軌道！估性能「世界前5」

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

宋江新劇「惡魔變麻瓜」遭狠揍　撩金裕貞：想跟妳做某件事♥

林襄給記者摸胸驗貨

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

洛杉磯疑現連環殺手！　3街友睡夢中「慘遭近距離槍殺」

罕見「低緯度極光」！　日本北海道夜空染成絕美淡紅

美最高法院「首位女性大法官」歐康納辭世　享耆壽93歲

赴馬來西亞注意！　外籍旅客須「提前上網填入境卡」

普丁又要增兵！俄國軍隊「兵力增加15%」　應對烏克蘭和北約威脅

南韓一家遭詐2.5億「強迫近親亂倫」　竟是巫師操控19年

美法院裁定　國會暴動案「川普不具豁免權」！須面對民事訴訟

少女離奇失蹤「竟被埋在鄰居後院」　警靠指甲油一眼認出是她

「跪殺佛洛伊德」白人警獄中遭捅22刀重傷！　前黑幫被控謀殺未遂

南韓發射首枚軍事偵察衛星　成功進預定軌道！估性能「世界前5」

趙麗穎爆秘戀小10歲王一博！狗仔證實：跟了很長時間　私下互動曝光　

樓梯驚見路霸乳牛貓　德牧汪兄弟嚇到「皮皮挫互推」：你先走啦

陸敬民／選後房價跌？　別理「長輩煞」3科房市還會漲

聖誕禮物「項鍊」送出心意！宋慧喬、Jennie私服同款經典超百搭

算命說八字相剋！奶奶硬要孫媳滾出去：會剋死我　霸氣婆婆出手了

兩柴犬上演「討債」喜劇！姊姊對死咬著球的弟弟踢腳：交保護費喔

「2023花生季」虎尾農會狂歡慶百週年　推動農業再升級

暴走黑柴到公園「社恐發作」　僵住不敢動3次回頭看主人：救我

基隆年終演唱會最新索票細節　余治明：500張義賣票全數捐公益

染黴漿菌有6症狀！一定要吃抗生素嗎、有疫苗可打？　QA一次看懂

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

國際熱門新聞

懷疑丈夫偷吃女傭！人妻裝監視器見更心碎一幕

已400人死於自拍！20歲初女性最多

男師與綁匪女兒婚　網見新娘顏值暴動

18歲女失蹤半年成白骨！前男友認了棄屍

美眾院歷史性表決！　「騙子議員」被趕出國會

70歲婦喜誕龍鳳胎　3年前才生大女兒

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半變身了

砌磚女工成人平台做兼職　每月多賺67萬

再見，中國：季辛吉與美中關係的起落

鮑爾：現在臆測聯準會何時降息　時機還嫌「過早」

露乳舞孃扶棺搖臀　親友捧骨灰罈磨蹭

超正櫻花妹狂捅牛郎男友　出獄轉型網紅

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

美股收紅294點　標普500指數創今年新高

更多熱門

相關新聞

她成功離婚甩開軟飯男！長跑20km還願

她成功離婚甩開軟飯男！長跑20km還願

泰國一名女子與老公結婚15年，但是因為個性不合等種種原因，一直想要離婚，對方卻堅持不同意，甚至威脅她支付贍養費，否則不願簽字。女子拖了5年，終於經法院判准離婚確定。為了還願，她決定長跑20公里，來向神明表達自己的誠心。

戶頭一夕多26億　卻是惡夢開端

戶頭一夕多26億　卻是惡夢開端

中國呼吸道疫情爆發　印尼加強監測

中國呼吸道疫情爆發　印尼加強監測

免費遊大陸涉反滲透法　檢察總長說重話

免費遊大陸涉反滲透法　檢察總長說重話

只想到肉骨茶「會想去這國？」　大票秒讚

只想到肉骨茶「會想去這國？」　大票秒讚

關鍵字：

東南亞要聞馬來西亞旅遊

讀者迴響

熱門新聞

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

即／國3中寮隧道13車連環撞　多人送醫

驅魔手法曝！至親徒手伸進喉嚨抓鬼　雲林29歲男慘死

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

護理師「172完美比例」鄉民：不科學

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

癌末男大生搭公車被逼讓座！還遭一巴掌打暈

UNIQLO感謝祭下殺66折！羽絨衣激省千元

母兇「手」插兒喉驅魔致死　一家和樂生活照曝

AV女優吳夢夢當街激戰老司機　畫面曝光

高雄「手搖杯正妹」Turn口罩！　美食網紅11字證實

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

啦啦隊女神豆芽「膚色胸貼外露」！

曬「比基尼」引變性疑雲　最美檢察官回應

網紅營養師PO照控：未婚妻劈腿偷吃　還要「開放式性關係」

更多

最夯影音

更多
四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖
陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面