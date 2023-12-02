普丁又要增兵！俄國軍隊「兵力增加15%」　應對烏克蘭和北約威脅

▲俄國總統普丁簽署法令，宣布將軍隊數量提升15%。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從俄羅斯2022年2月底「全面入侵」烏克蘭以後，戰事持續至今即將滿2年，不過俄羅斯總統普丁日前又簽署一項法令，宣布將軍隊人數增加15%，使軍隊總數來到132萬人。

根據《BBC》，俄羅斯國防部日前指出，普丁簽署一項新法令，決定將軍隊人數增加15%，分階增加約17萬兵力，使得現役軍隊總人數達到132萬，而此舉正是為了因應北約（NATO）等俄國邊境武裝威脅的增加、以及應付「特殊軍事行動」，即俄軍對烏克蘭的侵略作戰。

俄羅斯國防部在克里姆林宮網站上發表聲明，強調軍隊人數是透過招募達到逐步增加、而非透過動員或改變徵兵制度，「俄羅斯聯邦武裝部隊的人數增加正在分階段實施，這是基於公民表示希望依照合約服兵役的意願。」

聲明指出，近來莫斯科當局備感威脅，尤其當俄國邊境附近聯合武裝力量的增長，此描述被外界認為是譴責不斷將觸手伸至俄國邊境的北約。據悉，芬蘭於今年4月正式加入北約，成為北約第31個會員國，而芬蘭與俄羅斯隔著一條相當長的邊境，至於瑞典也已申請加入。

北約曾經表示，可以允許烏克蘭在「滿足條件的情況下」加入北約，然而烏克蘭並不能在與俄羅斯仍處於交戰的狀態加入。因此，北約沒有對烏克蘭加入北約給出具體的時間表。

隨著氣溫降至零度以下，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲在與俄國接壤的前線增兵、加強防禦。