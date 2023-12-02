　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐媒：烏克蘭深入突襲俄國　炸毀連接俄中主要鐵路

▲▼連接俄中的貝加爾－黑龍江（Baikal-Amur）公路塞韋羅穆伊斯基（Severomuysky）隧道鐵路沿線。（圖／翻攝Google Maps）

▲連接俄中的貝加爾－黑龍江公路塞韋羅穆伊斯基鐵路沿線。（圖／翻攝Google Maps）

文／中央社基輔1日綜合外電報導

歐洲政治新聞網站Politico.eu報導，烏克蘭安全局深入敵國俄羅斯領土進行攻擊，炸毀連接俄國與中國的主要鐵路，俄媒報導，俄國當局將這起事件視作恐怖攻擊進行調查。

烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine，SBU）在一場深入敵方領土的秘密襲擊中，炸毀一條連接俄羅斯和中國的鐵路，根據親克里姆林宮媒體，調查人員將此事件以「恐怖攻擊」處理，展開刑事調查。

一名知情烏克蘭高級官員告訴Politico.eu，烏克蘭安全局在烏國以東約6000公里的俄羅斯布里亞共和國（Buryatia）貝加爾－黑龍江（Baikal-Amur）公路塞韋羅穆伊斯基（Severomuysky）隧道引發數起爆炸。

這名官員表示：「這是連接俄羅斯聯邦和中國的唯一一條重要鐵路。這條路線目前為俄羅斯使用，用途包括軍事補給，目前已經癱瘓。」

這名官員還說，4枚爆炸裝置在一列貨物列車穿越隧道時爆炸，「現在（俄羅斯）聯邦安全局（FSB）正在現場處理，鐵路工人正試圖將烏克蘭安全局特別任務的影響降到最低，但未能成功」。

烏克蘭安全局尚未公開證實這項襲擊。俄國迄今也還未證實這起破壞事件。

ET快訊
「來這裡都全裸」推拿師摸乳人妻　噁稱：皮膚白又滑
快訊／恭喜莫彩曦生了！　產下射手座MIT兒子
海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了
快訊／景安站旁遭持刀猛刺胸腹　女昏迷搶救
「1天看診200人」無預警遭解雇　名醫心寒：沒被這樣對待過
秋紅谷黑天鵝6寶慘死！　4隻被魚吃掉...2隻被同伴啄死
男「腳夾獵槍騎山路」轟下巴慘死　2獵友急丟3槍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓發射首枚軍事偵察衛星　成功進預定軌道！估性能「世界前5」

未能延長停火「哈瑪斯的錯」！　布林肯：以色列正保護加薩平民

消息人士：若哈瑪斯提供「將獲釋人質名單」　可能再次停火

歐媒：烏克蘭深入突襲俄國　炸毀連接俄中主要鐵路

西班牙監獄「男女合監」　為重返社會做準備

超正櫻花妹「狂捅牛郎男友」　服刑3年半出獄轉型網紅

帛琉、巴拉圭COP28發言　挺台參與聯合國氣候公約

260名巴勒斯坦人「停火期間」遭囚　哈瑪斯扣押136名以色列人質

美股收紅294點　標普500指數創今年新高

美眾院歷史性表決！　「騙子議員」被趕出國會

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

宋江新劇「惡魔變麻瓜」遭狠揍　撩金裕貞：想跟妳做某件事♥

林襄給記者摸胸驗貨

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

南韓發射首枚軍事偵察衛星　成功進預定軌道！估性能「世界前5」

未能延長停火「哈瑪斯的錯」！　布林肯：以色列正保護加薩平民

消息人士：若哈瑪斯提供「將獲釋人質名單」　可能再次停火

歐媒：烏克蘭深入突襲俄國　炸毀連接俄中主要鐵路

西班牙監獄「男女合監」　為重返社會做準備

超正櫻花妹「狂捅牛郎男友」　服刑3年半出獄轉型網紅

帛琉、巴拉圭COP28發言　挺台參與聯合國氣候公約

260名巴勒斯坦人「停火期間」遭囚　哈瑪斯扣押136名以色列人質

美股收紅294點　標普500指數創今年新高

美眾院歷史性表決！　「騙子議員」被趕出國會

畫面曝光！帶狗搭TAXI挨告...吳夢夢激戰司機　他：被舔到手都口水

校園宣導寓教於樂　南消二大隊防災宣導眾人額樂

劉詩詩、吳奇隆婚變再爆「分割財產」！陸網傳官宣：婚姻不可調和

美媒曝這一小國為輝達貢獻15%營收　僅次美台中

咳到嘴巴有血味！她突失聲「差點被痰噎到」：竟沒躲過流感

賴清德、柯文哲點頭參加電視辯論！　侯友宜：我都會直球對決

女神雅涵12／30首場個人演唱會　開放搶票啦

勸黃國昌勿閃辯論邀約　王義川再邀戰：害怕想起30年前的創傷？

林襄寫真搶先曝光！「開賣秒殺」網讚爆：真的太香了

手上刺青「修身養性」還是凍未條！　慣竊專偷蛋和果汁：為了健康

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

國際熱門新聞

懷疑丈夫偷吃女傭！人妻裝監視器見更心碎一幕

男師與綁匪女兒婚　網見新娘顏值暴動

18歲女失蹤半年成白骨！前男友認了棄屍

已400人死於自拍！20歲初女性最多

美眾院歷史性表決！　「騙子議員」被趕出國會

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半變身了

70歲婦喜誕龍鳳胎　3年前才生大女兒

砌磚女工成人平台做兼職　每月多賺67萬

再見，中國：季辛吉與美中關係的起落

露乳舞孃扶棺搖臀　親友捧骨灰罈磨蹭

鮑爾：現在臆測聯準會何時降息　時機還嫌「過早」

美股收紅294點　標普500指數創今年新高

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

超正櫻花妹狂捅牛郎男友　出獄轉型網紅

更多熱門

相關新聞

陸新版外國人永久居留證啟用 「五星卡」登場首日50人領取

陸新版外國人永久居留證啟用 「五星卡」登場首日50人領取

大陸新版外國人永久居留身份證今（1）日正式簽發啓用，這個新版證件加入大陸五星元素，因此被稱為「五星卡」。開放領取首日，共有50名分別來自美國、德國、英國、法國、俄羅斯、瑞典、新加坡、韓國等二十餘個國家的外籍人士取得首批「五星卡」，在北京、天津、上海、廣東等地，還有不少永久居留外國人前來咨詢申請換發「五星卡」。

俄最高法院禁止LGBT運動！

俄最高法院禁止LGBT運動！

太空都看到！俄「電戰光波」籠罩克里米亞

太空都看到！俄「電戰光波」籠罩克里米亞

警告台獨勢力挑釁或突破紅線！ 陸國防部：以武謀獨死路一條

警告台獨勢力挑釁或突破紅線！ 陸國防部：以武謀獨死路一條

中國旅行團「6天1212元」　網驚：不敢訂

中國旅行團「6天1212元」　網驚：不敢訂

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯烏俄中國黑龍江布里亞共和國Buryatia貝加爾－黑龍江Baikal-Amur塞韋羅穆伊斯基Severomuysky

讀者迴響

熱門新聞

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

護理師「172完美比例」鄉民：不科學

癌末男大生搭公車被逼讓座！還遭一巴掌打暈

UNIQLO感謝祭下殺66折！羽絨衣激省千元

高雄「手搖杯正妹」Turn口罩！　美食網紅11字證實

驅魔手法曝！至親徒手伸進喉嚨抓鬼　雲林29歲男慘死

蔡尚樺沉默3天洩近況！　爆無縫小8歲球星

陸網美被前夫找人性侵　偷吃攝影師報復

快訊／台南將軍區槍擊命案　1男身亡

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

懷疑丈夫偷吃女傭！人妻裝監視器見更心碎一幕

張艾嘉獨子王令塵2日娶回超模妻

爆網紅Ricky想要「三妻四妾」　未婚妻控：還搶走公司

網紅營養師PO照控：未婚妻劈腿偷吃　還要「開放式性關係」

更多

最夯影音

更多
四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖
陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面