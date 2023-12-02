歐媒：烏克蘭深入突襲俄國　炸毀連接俄中主要鐵路

▲連接俄中的貝加爾－黑龍江公路塞韋羅穆伊斯基鐵路沿線。（圖／翻攝Google Maps）

文／中央社基輔1日綜合外電報導

歐洲政治新聞網站Politico.eu報導，烏克蘭安全局深入敵國俄羅斯領土進行攻擊，炸毀連接俄國與中國的主要鐵路，俄媒報導，俄國當局將這起事件視作恐怖攻擊進行調查。

烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine，SBU）在一場深入敵方領土的秘密襲擊中，炸毀一條連接俄羅斯和中國的鐵路，根據親克里姆林宮媒體，調查人員將此事件以「恐怖攻擊」處理，展開刑事調查。

一名知情烏克蘭高級官員告訴Politico.eu，烏克蘭安全局在烏國以東約6000公里的俄羅斯布里亞共和國（Buryatia）貝加爾－黑龍江（Baikal-Amur）公路塞韋羅穆伊斯基（Severomuysky）隧道引發數起爆炸。

這名官員表示：「這是連接俄羅斯聯邦和中國的唯一一條重要鐵路。這條路線目前為俄羅斯使用，用途包括軍事補給，目前已經癱瘓。」

這名官員還說，4枚爆炸裝置在一列貨物列車穿越隧道時爆炸，「現在（俄羅斯）聯邦安全局（FSB）正在現場處理，鐵路工人正試圖將烏克蘭安全局特別任務的影響降到最低，但未能成功」。

烏克蘭安全局尚未公開證實這項襲擊。俄國迄今也還未證實這起破壞事件。