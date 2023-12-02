消息人士：若哈瑪斯提供「將獲釋人質名單」　可能再次停火

▲以哈停火期間，部分以色列士兵越境離開加薩。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

以色列與哈瑪斯恢復交戰，但雙方仍持續透過卡達、美國與埃及3方調解，進行釋放人質的談判。多名消息人士向CNN透露，如果哈瑪斯提供將要釋放的人質名單，可能有機會再度延長停火。

消息人士透露，交戰雙方與負責調解的三個國家正積極討論釋放剩餘女性人質，但也都認為確保以色列士兵獲釋將是最困難的。如果剩下的女性平民成功獲釋，談判內容將很快轉向釋放男性平民及男女預備役軍人。以色列國防軍（IDF）1日則表示，加薩仍有136名人質，其中包括17名婦孺。

一名美國官員與另一名消息人士透露，以美2國官員都認為，哈瑪斯目前仍挾持的是年約20、30歲的女性，其中很多人是在音樂節被俘。不過，哈瑪斯堅稱沒有更多非軍職女性人質可以釋放了，剩下被俘女性都是以色列國防軍的成員。

▲巴勒斯坦難民趁著停火期間返回加薩北部的家園。（圖／達志影像／美聯社）



以哈臨時停火協議自11月24日開始，經歷了二度延長，最終在當地時間1日上午7時（台灣時間1日下午1時）到期。7天期間，約有110名以色列婦孺與外國公民、240名巴勒斯坦囚犯獲釋，但最終雙方互相指控違反停火協議，未能談成第三度延長。加薩衛生部表示，自從重啟作戰後，已有178名巴勒斯坦人身亡，另有數百人受傷。

以色列當局指控，哈瑪斯朝著以色列領土發射火箭彈，並且不願依照協議釋放剩餘女性人質，率先違反停火協議，以軍已經「恢復戰鬥行動」。哈瑪斯則聲稱，以色列不允許燃料進入加薩北部，違反停火協議。

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