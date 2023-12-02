西班牙監獄「男女合監」　為重返社會做準備

▲西班牙特謝羅一座監獄實施男女合監。（示意圖／CFP）



文／中央社西班牙特謝羅1日綜合外電報導

西班牙西北部一處監獄裡，一名女囚犯與21名男獄友一起踢足球。這是西班牙男女合監的場景，但在歐洲仍屬罕見。

「快把球給出來」，25歲的阿爾巴尼亞籍囚犯安勃拉（Ambra）向同隊的一名男隊友大喊。她不願透露姓氏。

法新社報導，安勃拉說，「我認為男女共居是很好的想法，因為外面生活就是如此」。

西班牙加利西亞自治區特謝羅（Teixeiro）監獄的一側，從2021年開始實施男女合監，目的是讓囚犯為出獄後，重新融入社會有更好的準備。

這座監獄的曼德拉牢房（Nelson Mandela cell）關有55名囚犯，其中20人為女性。在這裡，男女囚犯一起進行日常活動，例如運動、團體治療及職業訓練。

他們一起勞動、一起吃飯，其他時間則分別待在同條走廊上的不同小房間裡。

在牢房餐廳裡，可看到男女囚犯一同準備餐點，在健身房裡，可看到女獄友和其他男囚犯一起運動。

獄友必須自願選擇到這個牢房區，獄方還須依據他們的表現而挑出人選。因性暴力而入獄者被排除在外。

西班牙實驗男女合監的做法已有超過20年的時間，目前共有20個男女合監的牢房，共有202名女囚及925名男獄友參與共同活動。西班牙總共有約4萬7000人被關在監獄，這只是其中一小部分。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）領導的政府鼓勵監獄體系進一步拓展男女合監的牢房。

特謝羅監獄副主任阿里亞斯（Nadia Arias）說，「囚犯為獄外生活做準備的時候卻只能跟社會一半人口相處，這沒道理」，男女合監的牢房有助囚犯適應男女共存的社會。

阿里亞斯指出，男女合監的做法也讓人數相對少很多的女囚犯能使用獄方提供給男獄友的服務跟計畫。

重複犯下同樣罪刑、獨自被關的獄友里卡多（Ricardo）說，由於他長期與男性處在一起，當獄方建議換到男女合監的牢房時，他猶豫了。

但現在他已改變心意，偏好男女合監，因為氣氛比較不緊張。47歲的他說，在全男性的牢房裡，瞪對方一眼都可能導致對方出拳或拿刀攻擊。

另一方面，安勃拉表示，男獄友有時候會誤解她的友善，以為她想跟對方談戀愛，所以她刻意設下防線。

特謝羅監獄管理單位指出，目前男女混合的牢房區未發生「任何嚴重事件」，而且很多獄友都想換到那邊。

不過，在歐洲其他地方，男女合監並不常見。例如，鄰近西班牙的法國雖然2009年已核准男女合監，但目前還沒有像特謝羅監獄這樣男女合監的牢房，不同性別的獄友只會一起參加安排好的活動。