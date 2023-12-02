超正櫻花妹「狂捅牛郎男友」　服刑3年半出獄轉型網紅

▲日本「超殺正妹」高岡由佳IG有許多美照，但沒想到竟然冷血砍殺牛郎男友。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／綜合報導

2019年5月曾發生震驚日本社會的案件，當時年僅21歲、外型甜美的高岡由佳，竟當眾持刀狂捅曾深愛過的牛郎，聲稱無法控制內心的占有慾。牛郎幸運逃過死劫，在法庭上承認自己就是「渣男」，希望法官減輕對高岡由佳的判刑。高岡由佳服完3年半的刑期後在近期出獄，如今已轉型為網紅，再度引起討論。

綜合日媒報導，高岡由佳當年因為蓄意殺害牛郎琉月未遂而遭法院判處3年6個月有期徒刑，如今有網友發現高岡由佳似乎已經刑滿出獄，重新以本名在社群網站X、Instagram、TikTok、YouTube上面活動，包括4年多沒有新貼文的Instagram，今年11月9日發布一則新貼文，似乎在為她的直播頻道做宣傳。

觀察高岡由佳的YouTube頻道，目前主要以電玩遊戲實況、化妝、Cosplay、分享日常等題材為主。由於才剛起步，高岡由佳頻道的關注度還不算太高。

▲牛郎琉月已經成為酒店幹部。（圖／翻攝自host2.jp）

至於被砍到重傷的牛郎琉月，則在養傷數個月後以「不死鳥Luna」浴火重生，在東京都新宿區牛郎店「Servant of EVE」擔任幹部，甚至聲稱自己是「不會敗給疼痛的琉月」，依舊活躍於牛郎界。

據悉，來自東京的高岡由佳外型甜美、身材姣好，因緣際會下在酒吧認識長相俊美的牛郎琉月，在對方花言巧語的誘惑下墜入愛河，經常到琉月所在的酒吧消費，每一個月的消費超過100萬日圓，甚至還得借錢幫琉月衝業績，在發現自己經濟困頓後，只好下海到風俗店賣身接客、任由陌生男子蹂躪，並花了150萬日元租下愛巢邀請琉月同居。

然而，高岡由佳卻在琉月手機裡發現其他女人的相片，認為自己只是被琉月當成提款機，最後在新宿區當街持菜刀砍殺琉月至重傷，不但沒有逃離現場，甚至還報警尋求援助，最終滿身鮮血的她情緒相當平穩，且露出毛骨悚然的冷笑。

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