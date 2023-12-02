帛琉、巴拉圭COP28發言　挺台參與聯合國氣候公約

▲帛琉總統惠恕仁。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

聯合國氣候峰會今明兩天進入政府首長會議，邦交國帛琉、巴拉圭總統特別為台灣發聲，強調此一全球合作因應氣候問題的集會，不應將台灣排除在外。

在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）1、2兩日進行國家元首及政府首長高階會議（High Level Segment）。

今年8月剛就任的巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）利用該會議的國家宣言（national statement）時段，強調地球是共同的資產，在COP大會領域裡，應鼓勵無排斥性的參與，因此提議將中華民國（台灣）納入其中。

帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）去年曾率團來台進行國是訪問，他挪出大半發言時間挺台，表示「氣候變遷不歧視，我們也不應該有任何歧視」。

惠恕人強調台灣協助該國因應氣候變遷，包括減緩和調適氣候衝擊，並鼓勵太平洋島國及理念相近國家共同合作。他列舉台灣提供直接融資援助帛琉社區建造海堤、避難所及可遷移到地勢高處的基礎設施。

他並向在場的國際政壇高層們指出，台灣也培養環保意識文化，促使農民使用綠色能源，以及具有環保包裝的綠色淨零碳排產品。這些解決氣候危機的方案需要每個人的參與，包括台灣的2300萬人民與數千家企業。「我們必須允許台灣參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），並讓台灣分享這領域的專業知識」。

兩位總統在9月聯合國大會總辯論時，也都曾發言挺台。